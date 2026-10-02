पुणे

MPSC विद्यार्थ्यांचा संताप कायम; पुण्यात रात्रीपासून आंदोलन, नेमकी मागणी काय? मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतरही विद्यार्थी रस्त्यावर

Pune MPSC Students Protest Over Chairman’s Resignation : पुण्यात MPSC विद्यार्थ्यांचे आंदोलन; अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या राजीनाम्यासह परीक्षा ऑफलाईन व पारदर्शक घेण्याची मागणी.
MPSC students stage a protest near S. M. Joshi Bridge in Pune, demanding the resignation of MPSC Chairman Vivek Bhimnawar and transparent offline examinations

MPSC students stage a protest near S. M. Joshi Bridge in Pune, demanding the resignation of MPSC Chairman Vivek Bhimnawar and transparent offline examinations

esakal

Sandip Kapde
Updated on

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (MPSC) अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी पुण्यात पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. २ ऑक्टोबरपासून आंदोलन करण्याचे आधी जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबत ठोस आश्वासन न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाची रणनीती बदलत गुरुवारी (१ ऑक्टोबर) रात्रीपासूनच रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला.

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