MPSC विद्यार्थ्यांचा संताप कायम; पुण्यात रात्रीपासून आंदोलन, नेमकी मागणी काय? मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतरही विद्यार्थी रस्त्यावर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (MPSC) अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी पुण्यात पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. २ ऑक्टोबरपासून आंदोलन करण्याचे आधी जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबत ठोस आश्वासन न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाची रणनीती बदलत गुरुवारी (१ ऑक्टोबर) रात्रीपासूनच रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला..पुण्यातील पत्रकार संघाजवळील एस. एम. जोशी पुल परिसरात रात्री उशिरापर्यंत विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर परिसरात कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतरही आंदोलनबुधवारी (३० सप्टेंबर) विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाच्या काही मागण्यांबाबत आश्वासन दिले. एमपीएससीच्या सचिवांची बदली करण्यात येईल, तसेच आयोगाच्या अध्यक्षांची न्यायालयीन चौकशी करून त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले..या बैठकीनंतर शिष्टमंडळातील काही सदस्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना २ ऑक्टोबरपासून पुण्यात होणारे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांचा तातडीने राजीनामा घेण्यात यावा, या मागणीवर काही विद्यार्थी ठाम राहिले..MPSC paper leak fallout: एमपीएससीच्या पेपरफुटी निर्णयाने प्रामाणिक विद्यार्थ्यांची स्वप्ने चिरडली.इंदुलाल कॉम्प्लेक्समध्ये विद्यार्थ्यांची चर्चागुरुवारी सायंकाळी शिष्टमंडळातील सदस्यांनी पुण्यातील इंदुलाल कॉम्प्लेक्स येथे इतर स्पर्धा परीक्षार्थींसोबत चर्चा केली. या बैठकीत बहुतांश विद्यार्थ्यांनी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.आंदोलक विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासह त्यांच्या हकालपट्टीचीही मागणी केली आहे. तसेच आयोगाच्या परीक्षा प्रक्रियेबाबतही विद्यार्थ्यांनी आक्षेप नोंदवले आहेत..परीक्षा ऑफलाईन घेण्याची मागणीएमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यात याव्यात आणि संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक असावी, अशी विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी आहे. आयोगाच्या कामकाजाबाबत विद्यार्थ्यांकडून टीका करण्यात येत असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे.पोलीस प्रशासनाकडून आंदोलन थांबवण्याची विनंती करण्यात आली. मात्र, विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्यांवर ठाम राहत आंदोलन सुरूच ठेवले..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.