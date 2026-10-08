MPSC Student Agitation : पुण्यात एस. एम. जोशी पुलावरील एमपीएससी आंदोलनाला पोलिसांचा नकार; जागा तातडीने रिकामी करण्याचे आदेश

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विविध मागण्यांसाठी पुण्यातील एस. एम. जोशी पूल आणि पत्रकार भवनाजवळ सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या धरणे आंदोलनाला पुणे पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. वाहतुकीची कोंडी आणि सुरक्षेचे कारण देत आंदोलनस्थळ तातडीने रिकामे करण्याचे कडक आदेश पोलिसांनी दिले आहेत. विनापरवानगी आंदोलन सुरू ठेवल्याप्रकरणी आणि त्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत केल्याप्रकरणी २९ खासगी शिकवणी व अभ्यासिका चालकांसह ५१ विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी नोटिसा बजावल्या आहेत..उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा हवालाएमपीएससीच्या परीक्षा पद्धती आणि कारभाराविरोधात विद्यार्थ्यांनी पुण्यात आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला होता. मात्र, या आंदोलना संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीचा हवाला पोलिसांनी दिला आहे. सार्वजनिक रस्ते, पूल आणि रहदारीच्या ठिकाणी आंदोलनामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊ नये, याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय हद्दीत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असतानाही पूर्वपरवानगी न घेता आंदोलन सुरू ठेवण्यात आले. तसेच आंदोलनादरम्यान ‘पुणे बंद पाडू’ अशी वक्तव्ये समोर आल्याचे नमूद करत, पोलिसांनी बुधवारी परवानगीसाठी आलेला अर्ज फेटाळला आहे..Nana Patekar Passes Away : "पोटातली भूक भुतापेक्षा भयाण होती..."; वयाच्या १३ व्या वर्षी सुरू झालेली नाना पाटेकरांची 'दोन गुरूं'ची भावुक आत्मकहाणी.परिसर रिकामा करण्याचे आदेश; पर्यायी जागेची सूचनापोलिसांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांना संबंधित परिसर तातडीने रिकामा करण्याच्या लेखी व तोंडी सूचना दिल्या आहेत. मात्र, त्याच वेळी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यासाठी प्रशासनाने पर्याय खुला ठेवला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसर किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागील बाजूस आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या अधिकृत ठिकाणी परवानगी मागितल्यास त्यावर पोलीस प्रशासन सकारात्मक विचार करेल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.