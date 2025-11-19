MPSC Success : संघर्ष ते यशाचे शिखर! सायकलवर भंगार गोळा करणाऱ्या वडिलांच्या कन्येची MPSC त राज्यात पहिली झेप

पुणे : आयुष्यात खडतर संघर्ष असेल तर स्वप्न पाहणे अन् ते प्रत्यक्षात आणणे तितकेसे सोपे नसते. पण, चंद्रपूर जिल्ह्यातील वडसी या छोट्याशा गावातील करिष्माने हा समज मोडून काढलाय. भंगार गोळा करण्यासाठी तिच्या वडिलांनी केलेला मैलोन्मैल प्रवास...अन् शेतात रात्रंदिवस कष्ट करताना आईने केलेले अपार कष्ट, याने शिक्षणाची पायाभरणी झालेल्या करिष्मा मेश्रामने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) वनसेवा परीक्षेत ‘सहाय्यक वनसंरक्षक’ पदावर झेप घेतली आहे. या परीक्षेचा नुकताच निकाल लागला आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील अनुसूचित जाती (एससी) महिला उमेदवारांमध्ये ती प्रथम क्रमांकाने पात्र ठरली आहे..करिष्माचे वडील अनिरुद्ध हे अनेक वर्षे सायकलवर खेडोपाडी फिरून भंगार गोळा करून उदरनिर्वाह करीत होते. सध्या ते शेतमजुरी करून कुटुंबाचा संसार सांभाळतात. आईदेखील शेतमजुरी करते. घरची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असतानाही मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी त्यांनी कधी ढळू दिली नाही. या संघर्षमय प्रवासात करिष्माचे काका भास्कर मेश्राम यांनीही आर्थिक मदतीचा हात दिला..आपल्या परिस्थितीचे भान ठेवत, ‘शिक्षण हेच परिवर्तनाचे साधन’ हा बाबासाहेबांचा विचार मनात बाळगून करिष्माने अभ्यासाला सुरुवातीपासूनच प्राधान्य दिले. तिचे प्राथमिक शिक्षण वडसीच्या जिल्हा परिषद शाळेत, तर माध्यमिक शिक्षण गोंदेडा गुरुदेव माध्यमिक शाळेत झाले. उच्च माध्यमिक आणि बी.एस्सी.चे शिक्षण ज्ञानेश महाविद्यालय, नवरगावात पूर्ण केले. नागपूरमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यानंतर तिने स्पर्धा परीक्षेची दिशा पकडली. ‘नेट’ परीक्षा देऊन प्राध्यापक होण्याचा विचार मनात आला होता. मात्र डोनेशनच्या अडथळ्यामुळे तो पर्याय शक्य नव्हता..Satara Crime:'साताऱ्यात पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी तिघे जेरबंद'; तालुका पोलिसांची माेठी कारवाई; लाखाेंचा ऐवज जप्त...नागपूरमध्ये एका सामाजिक संस्थेच्या मदतीने राहण्याचा आणि अभ्यासाचा खर्च तिने काही काळ भागविला. २०१७-१८ मध्ये ‘बार्टी’ची शिष्यवृत्ती मिळाली आणि पुण्यात स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीला तिने सुरुवात केली..दरम्यान, कोरोना आला आणि करिष्माला परत गावी जावे लागले. स्पर्धेतून बाहेर पडू की काय, अशी भीती मनात होती. त्याच वेळी ‘बार्टी’तर्फे केंद्रीय लोकसेवा आयोगासाठी (यूपीएससी) मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा आधार मिळाला आणि दिल्लीला जाऊन पुढील प्रशिक्षण घेण्याची संधी तिला मिळाली. प्रशिक्षणानंतर ती पुन्हा पुण्यात परतली. येथे राहण्याचा-खाण्याचा आणि अभ्यासाचा खर्च भागविण्यासाठी तिने खानावळीमध्ये तसेच अभ्यासिकेत अर्धवेळ काम केले. परिश्रम आणि चिकाटीला पर्याय नाही, हे तिने आपल्या आयुष्यातून सिद्ध केले. याविषयी बोलताना करिष्मा म्हणाली, ‘‘अनेकदा अपयश आले; पण प्रत्येक वेळी मी स्वतःला उभं केलं. परिस्थिती बदलायची असेल तर अभ्यास आणि आत्मविश्वास हाच मार्ग आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.