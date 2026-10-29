Pune News: मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पात निकृष्ट काम; ठेकेदाराचा खुलासा पुणे महापालिकेने फेटाळला

पुणे: मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पाअंतर्गत (पोल्यूशन अबेटमेंट ऑफ रिव्हर मुळा-मुठा - परमं) मलवाहिन्या टाकण्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे केल्याने पुणे महापालिकेने संबंधित ठेकेदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, त्याला त्यावर खुलासा मागविण्यात आला आहे. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत ‘जायका’ या जपानच्या बॅंकेच्या अर्थसाहाय्याने परमं प्रकल्पाचे काम गेल्या चार वर्षांपासून सुरू आहे. या अंतर्गत एसटीपीची कामे ९५ टक्के पूर्ण झाली आहेत पण गेल्या चार वर्षांत ५३ किलोमीटरपैकी केवळ २१ किलोमीटर लांबीच्याच मलवाहिन्या टाकल्या आहेत. मलवाहिन्या टाकण्याचे काम लवकर पूर्ण करावे अशी सूचना ठेकेदाराला दिली आहे. सध्या महापालिका भवनाच्या समोर टिळक पूल, संभाजी उद्यानाची मागची बाजू, लकडी पूल येथे नदीपात्रात १६०० मिमी व्यासाची मलवाहिनी टाकली जात आहे..टिळक पूल येथे मलवाहिनी टाकण्याचे काम निकृष्ट पद्धतीने चिखलात केले जात होते. मलवाहिन्या एकमेकांना व्यवस्थित जोडल्या गेल्या नव्हत्या, मलवाहिनी जोडण्यासाठीची रिंग तुटलेली होती. या संदर्भात ‘सकाळ’मध्ये वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने ठेकेदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्याला ४८ तासांत उत्तर देण्याची मुदत दिली होती..ठेकेदाराकडून महापालिकेला खुलासा प्राप्त झाला आहे. त्यात ठेकेदाराने स्वतःची बाजू सावरून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण महापालिका प्रशासनाने त्याचा खुलासा नाकारला आहे. जेवढे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. तेथे पुन्हा नव्याने काम करणे, खराब झालेल्या मलवाहिन्या बदलणे, मलवाहिन्यांची वाहतूक व जोडणी ही शास्त्रोक्त पद्धतीने करावी असे संबंधित ठेकेदाराला कळविले जाणार आहे, अशी माहिती अधिक्षक अभियंता संजय गायकवाड यांनी दिली..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.प्रशासनाची मवाळ भूमिकानिकृष्ट पद्धतीने काम केल्याने ‘परमं’ प्रकल्पाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्न उपस्थित होणार आहे. असे असताना मलवाहिन्या टाकताना निविदेमध्ये नमूद केलेल्या अटीशर्ती, इंडियन स्टँडर्ड्सच्या निकषांनुसार काम केले जात आहे का याची पाहणी करणे अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी ‘परमं’ प्रकल्पासाठी खास स्वतंत्र कक्षही तयार केला आहे. तेथील अभियंत्यांना अन्य कामात गुंतवले जात नाही असे असतानाही या कामाकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे ठेकेदाराकडून चुकीचे काम झाल्यानंतर मवाळ भूमिका घेतली जात आहे. या प्रकरणात ठेकेदाराकडून पुन्हा काम करून घेतले जाणार आहे. पण त्याला दंड करणे किंवा अन्य शिक्षेचा विचार केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.