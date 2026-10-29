पुणे

Pune News: मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पात निकृष्ट काम; ठेकेदाराचा खुलासा पुणे महापालिकेने फेटाळला

Pune PMC Rejects Contractors Reply Over Poor Sewer Pipeline Work: निकृष्ट कामासाठी नोटीस, पण दंडाचे काय? मुळा-मुठा नदी प्रकल्पातील कारवाईवर प्रश्नचिन्ह
Mula Mutha River Pollution Control Project in Pune Under Scrutiny as PMC Finds Defects in Sewer Pipeline Installation Work

Mula Mutha River Pollution Control Project in Pune Under Scrutiny as PMC Finds Defects in Sewer Pipeline Installation Work

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पाअंतर्गत (पोल्यूशन अबेटमेंट ऑफ रिव्हर मुळा-मुठा - परमं) मलवाहिन्या टाकण्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे केल्याने पुणे महापालिकेने संबंधित ठेकेदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, त्याला त्यावर खुलासा मागविण्यात आला आहे.

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