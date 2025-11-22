पुणे

Pune River Pollution : नद्यांच्या डोळ्यांत 'पाणी', शुद्धीकरण प्रकल्पांच्या अपुऱ्या कामांमुळे मुळा-मुठात मैलापाणी

Incomplete Sewer Links Aggravate Pune River Pollution : पुणे शहरातील मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांना (STP) जोडणाऱ्या वाहिन्यांची (मिसिंग लिंक) कामे अपूर्ण असल्याने दररोज २६७ एमएलडीहून अधिक प्रक्रिया न झालेले मैलापाणी जुन्या हद्दीतील अतिरिक्त पाणी आणि समाविष्ट ३२ गावांमधील पाण्यासह थेट मुळा-मुठा नदीत मिसळून नदीच्या प्रदूषणात मोठी भर पडत आहे.
पांडुरंग सरोदे : सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहराच्या वेगवेगळ्या भागात मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (एसटीपी) आहेत, मात्र संबंधित प्रकल्पांना जोडणाऱ्या वाहिन्यांची (मिसिंग लिंक) कामे पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मैलापाणी ओढ्यानाल्याच्या माध्यमातून मुळा-मुठा नदीमध्ये जात आहे. इतकेच नव्हे, सध्या एसटीपीच्या क्षमतेपेक्षा अतिरिक्त मैलापाणी व समाविष्ट गावांमधील शेकडो दशलक्ष लिटर (एमएलडी) मैलापाणी थेट मुळा-मुठा नदीत मिश्रित होत आहे. त्यामुळे नदीच्या प्रदूषणात भर पडत आहे.

