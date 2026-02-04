पुणे

Pune Mumbai Expressway Traffic : द्रुतगती मार्गावरील अपघाताचा फटका; पुणे-बंगळूर महामार्गावर अवजड वाहतूक ठप्प

Pune Mumbai expressway accident traffic update today : पुणे–मुंबई द्रुतगती मार्गावरील अपघातामुळे वाहतूक विस्कळित झाली. खबरदारी म्हणून पुणे–बंगळूर महामार्गावरील खेड शिवापूर, भुईंज, केसुर्डी व शिंदेवाडी येथे अवजड वाहने सायंकाळी चार वाजेपर्यंत थांबविण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील अपघातामुळे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला असून, त्याचा फटका पुणे- बंगळूर महामार्गालाही बसला. परिणामी खेड शिवापूर फाटा, भुईंज, केसुर्डी आणि शिंदेवाडी येथे मालवाहतूक व अवजड वाहने सायंकाळी चार वाजेपर्यंत थांबविण्यात आली.

