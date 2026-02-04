Pune Mumbai Expressway Traffic : द्रुतगती मार्गावरील अपघाताचा फटका; पुणे-बंगळूर महामार्गावर अवजड वाहतूक ठप्प

पुणे : पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील अपघातामुळे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला असून, त्याचा फटका पुणे- बंगळूर महामार्गालाही बसला. परिणामी खेड शिवापूर फाटा, भुईंज, केसुर्डी आणि शिंदेवाडी येथे मालवाहतूक व अवजड वाहने सायंकाळी चार वाजेपर्यंत थांबविण्यात आली..Mumbai Pune Expressway Traffic Jam: मुंबई-पुणे ‘द्रुतगती महामार्गा’वर गॅस टँकर उलटला!, मुंबईकडे जाणारी वाहतूक ठप्प.पुणे- मुंबई द्रुतगती मार्गावर वाहतूक विस्कळित झाल्यामुळे खबरदारी म्हणून पुणे- बंगळूर महामार्गावरील मालवाहतूक आणि अवजड वाहतुकीला मर्यादा घालण्यात आल्या. खेड शिवापूर फाटा, भुईंज, केसुर्डी आणि शिंदेवाडी येथून जाणाऱ्या अवजड वाहनांसाठी दररोज सकाळी सात ते अकरा वाजेपर्यंत बंदी आहे. मात्र, अपघातामुळे परिस्थिती गंभीर झाल्याने या भागातील अवजड वाहतूक आज सायंकाळी चार वाजेपर्यंत पूर्णतः थांबविण्यात आली होती, अशी माहिती शहर वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी दिली..दरम्यान, अवजड वाहतूक थांबविल्यामुळे वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन केले होते. अपघातस्थळावरील वाहतूक काही प्रमाणात सुरू झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने अवजड आणि प्रवासी वाहनांना पुढे जाण्याची परवानगी देण्यात आली, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.