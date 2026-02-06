पुणे

Pune-Mumbai Traffic Jam : ‘एसटी’ला पंधरा लाखांचा फटका, द्रुतगती मार्गावरील कोंडीचा परिणाम; गुरुवारी ६६ शिवनेरी बस रद्द

Pune Mumbai Expressway traffic jam impact on ST buses : पुणे–मुंबई द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडीचा फटका एसटी, शिवनेरी, कॅब व रेल्वे सेवांना बसला. ६६ शिवनेरी फेऱ्या रद्द झाल्या असून एसटीला १२ ते १५ लाख रुपयांचे नुकसान झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या अभूतपूर्व वाहतूक कोंडीचा परिणाम तिसऱ्या दिवशी म्हणजे गुरुवारी (ता. ५) देखील दिसून आला. गुरुवारी दुपारी १२ पर्यंत एसटी सेवेला ब्रेक लागला होता. त्यामुळे एसटी प्रशासनाने टप्याटप्याने वाहतूक सुरू ठेवली. पुणे विभागाच्या दिवसभरात शिवनेरीच्या ६६ फेऱ्या रद्द झाल्या. परिणामी एसटीच्या पुणे विभागाचे सुमारे १२ ते १५ लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले.

