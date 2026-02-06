Pune-Mumbai Traffic Jam : ‘एसटी’ला पंधरा लाखांचा फटका, द्रुतगती मार्गावरील कोंडीचा परिणाम; गुरुवारी ६६ शिवनेरी बस रद्द

पुणे : पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या अभूतपूर्व वाहतूक कोंडीचा परिणाम तिसऱ्या दिवशी म्हणजे गुरुवारी (ता. ५) देखील दिसून आला. गुरुवारी दुपारी १२ पर्यंत एसटी सेवेला ब्रेक लागला होता. त्यामुळे एसटी प्रशासनाने टप्याटप्याने वाहतूक सुरू ठेवली. पुणे विभागाच्या दिवसभरात शिवनेरीच्या ६६ फेऱ्या रद्द झाल्या. परिणामी एसटीच्या पुणे विभागाचे सुमारे १२ ते १५ लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले..पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडीमुळे स्वारगेट आणि पुणे स्टेशन येथून गुरुवारी पहाटे ५ ते सकाळी ११ या वेळेत मुंबईला जाणाऱ्या सी १ शिवनेरी बस गाड्या रद्द झाल्या. या काळात केवळ १० शिवनेरी बसगाड्या मार्गस्थ झाल्या. काही प्रमाणात कोंडी असल्याने एसटी प्रशासनाने दर एक तासांनी गाड्या मुंबईच्या दिशेने सोडल्या. सकाळी ११ नंतर मात्र, एसटी वाहतूक सुरळीत सुरू झाली. मात्र, प्रवाशांनी वाहतूक कोंडीचा धसका घेतला असल्याने प्रवाशांची संख्या तुलनेने खूपच कमी होती..Pune Mumbai Expressway Traffic Jam : एसटी प्रवाशांनाही कोंडीचा फटका; पुणे विभागाच्या १७२ शिवनेरी बस रद्द.पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर दररोज सुमारे पाच हजार कॅबची वाहतूक होते. याच्या माध्यमातून सुमारे १५ हजार प्रवाशांची वाहतूक होते. गुरुवारी सकाळी ८ वाजल्यापासून कॅबची वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत झाली. मात्र, बुधवारी अनेक कॅबचालक ताम्हिणीमार्गे मुंबईत गेल्याने आणि काही चालकांनी गुरुवारी आराम केल्याने पुण्याहून मुंबईला जाणाऱ्या कॅबचालकांची संख्या कमी होती. दरम्यान, दोन दिवसांच्या वाहतूक कोंडीचा धसका घेतलेल्या प्रवाशांनी रविवारपर्यतचे कॅबचे बुकिंग रद्द केले. सोमवारपासून (ता. ९) कॅब पूर्ण क्षमतेने धावतील. वाहतूक कोंडीमुळे पुण्याहून मुंबईला जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांना मोठी गर्दी झाली होती. बुधवारी सकाळच्या सत्रात सुटणाऱ्या रेल्वे गाड्यांना प्रवाशांची मोठी गर्दी असल्याने अनेक प्रवाशांनी जनरलचे तिकीट काढून डब्यात उभे राहून प्रवास केला..बुधवारच्या तुलनेत गुरुवारची स्थिती ही चांगली असल्याने गाड्या रद्द करण्याचे प्रमाण कमी होते. पुणे विभागाच्या ६६ एसटी गाड्या रद्द करण्यात आल्या. शुक्रवारपासून स्थिती आणखी चांगली होईल.- अरुण सिया, विभाग नियंत्रक, एसटी विभाग, पुणेगुरुवारी सकाळपासून कॅबची सेवा सुरू झाली. मात्र, बुधवारी ताम्हिणीमार्गे मुंबईला गेल्याने अनेक गाड्यांना पुण्यात परतण्यास उशीर झाला. याचा परिणाम गुरुवारी कॅबची संख्या कमी होती. काही प्रवाशांनी रविवारपर्यंतचे कॅब बुकिंग रद्द केले. सोमवारपासून कॅब पूर्णक्षमतेने धावतील.- प्रदीप मालपोटे, के. पी. ट्रॅव्हल्स, संचालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.