Helicopter Journey : पुणे-मुंबई हेलिकॉप्टरचा प्रवास ७० हजारांनी महाग; प्रवास १२ मिनिटांनी लांबला

- प्रसाद कानडेपुणे - देशातील व्यग्र हेलिकॉप्टर मार्गांपैकी एक असलेल्या पुणे - मुंबईचा मार्ग १२ मिनिटांनी लांबल्याने त्याचा परिणाम प्रवासी भाड्यावर झाला आहे. तब्बल ७० हजार रुपयांनी भाडेवाढ झाली आहे. मात्र, भाडेवाढ होऊनही प्रवाशांच्या प्रतिसादावर कोणताच परिणाम झालेला नाही. .नवी मुंबई येथील विमानतळ २५ डिसेंबरपासून कार्यान्वित झाले. त्यामुळे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने पुणे - मुंबई दरम्यान उडणाऱ्या हेलिकॉप्टरच्या मार्गात बदल केला. नवीन मार्ग पूर्वीच्या तुलनेत दूर असल्याने हेलिकॉप्टरला वळसा घालत महालक्ष्मी अथवा जुहू येथील हेलिपॅडवर उतरावे लागत आहे. अंतर वाढल्याने प्रवासाचा वेळ व प्रवासाचे भाडे हे दोन्ही वाढले..असा असेल नवीन मार्ग1) जुहू - नवी मुंबई - पुणे मार्गजुहूवरून उड्डाण ‘के १५१’ मार्गाचे पालन. नवी मुंबई विमानतळाच्या जवळून डावीकडे वळून तेथील होल्डिंग हवाई क्षेत्रात काही वेळ प्रतीक्षा. ‘जेएनपीटी’ रस्त्याच्या पश्चिमेला असलेल्या कर्नाला किल्ल्याच्या जवळून पुण्याकडे प्रस्थान. या दरम्यान हेलिकॉप्टरचे उड्डाण हे ४ हजार ४०० फूट उंचीवर. 2) पुणे - नवी मुंबई - जुहू मार्ग :पुण्याहून उड्डाण झाल्यानंतर लोणावळा रेल्वे स्थानक मार्गे जेएनपीटी रस्त्याच्या पूर्व दिशेला. खारघर रेल्वे स्थानक, डी. वाय. पाटील स्टेडिअम आणि मुंबई-सातारा हायवेवरून जुहूकडे जाईल. या दरम्यान हेलिकॉप्टर ४ हजार फूट उंचीवर. 3) महालक्ष्मी रेसकोर्स - पुणे मार्ग महालक्ष्मी रेसकोर्सहून उड्डाण, शिवडी रेल्वे स्थानक आणि अटल सेतूच्या उत्तर बाजूने टाटा पॉवर कोळसा जेटीकडे जाईल. तेथून पुढे नवी मुंबई विमानतळजवळ, कर्नाला किल्ल्याच्या पश्चिमेकडून पुण्याकडे प्रस्थान.4) जर नवी मुंबई विमानतळाचा धावपट्टी क्रमांक २६ हा वापरात असेल, तर मात्र महालक्ष्मी रेसकोर्सहून पुण्याच्या दिशेने हेलिकॉप्टरला हा मार्ग वापरता येणार नाही. हेलिकॉप्टरला पुण्याला येण्यासाठी भाऊचा धक्का - बुचर आयलंड - द्रोणागिरी - राणसाई धरण'' हा पर्यायी मार्ग आहे. .पूर्वीचे भाडे आणि आताचे भाडेपूर्वी पुणे- मुंबई- पुणे सहा आसनी हेलिकॉप्टरचे भाडे ३ लाख ८० हजार (विनाजीएसटी) असे होते. नवीन मार्गाचे भाडे ४ लाख ५० हजार (विनाजीएसटी) इतके आहे. यात दोन तासांचा थांबा देखील आहे. थांब्याचे भाडे हे एकूण भाड्यात समाविष्ट केले आहे..पुणे-मुंबई- पुणे या दरम्यान हेलिकॉप्टरच्या मार्गात बदल झाल्याने प्रवासाचे अंतर तर वाढले आहेच शिवाय त्याच्या भाड्यात देखील वाढ झाली आहे. पुणे ते मुंबई दुहेरी भाड्यात सुमारे ७० हजारांनी वाढ झाली आहे. भाड्यात वाढ झाली असली तरीही प्रवाशांचा प्रतिसाद चांगला आहे. हेलिकॉप्टरची वाहतूक सुरक्षित व जलद असल्याने प्रवासी हेलिकॉप्टरच्या सेवेला प्राधान्य देतात.- ईश्वरचंद्र गुलगुले, व्यवस्थापकीय संचालक, कैगु एव्हिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.