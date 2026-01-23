पुणे

Helicopter Journey : पुणे-मुंबई हेलिकॉप्टरचा प्रवास ७० हजारांनी महाग; प्रवास १२ मिनिटांनी लांबला

देशातील व्यग्र हेलिकॉप्टर मार्गांपैकी एक असलेल्या पुणे - मुंबईचा मार्ग १२ मिनिटांनी लांबल्याने त्याचा परिणाम प्रवासी भाड्यावर झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
- प्रसाद कानडे

पुणे - देशातील व्यग्र हेलिकॉप्टर मार्गांपैकी एक असलेल्या पुणे - मुंबईचा मार्ग १२ मिनिटांनी लांबल्याने त्याचा परिणाम प्रवासी भाड्यावर झाला आहे. तब्बल ७० हजार रुपयांनी भाडेवाढ झाली आहे. मात्र, भाडेवाढ होऊनही प्रवाशांच्या प्रतिसादावर कोणताच परिणाम झालेला नाही.

