Mundhwa Land Scam : शीतल तेजवानी, अमेडिया कंपनीला समन्स; खारगे समितीपुढे सुनावणी, व्यवहाराची इत्थंभुत माहिती घेणार

Key Accused Summoned by Kharge Committee : मुंढव्यातील शासकीय जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी सखोल चौकशीसाठी खारगे समितीने कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी आणि अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांना आज (१९ नोव्हेंबर) मुंबईत हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : मुंढव्यातील शासकीय जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी आणि ही जमीन खरेदी करणाऱ्या अमेडिया एंटरप्राइझेस या कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांना खारगे समितीने बुधवारी (ता. १९) मुंबईत हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहे.

