Mundhwa Land Scam : शीतल तेजवानी, अमेडिया कंपनीला समन्स; खारगे समितीपुढे सुनावणी, व्यवहाराची इत्थंभुत माहिती घेणार

पुणे : मुंढव्यातील शासकीय जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी आणि ही जमीन खरेदी करणाऱ्या अमेडिया एंटरप्राइझेस या कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांना खारगे समितीने बुधवारी (ता. १९) मुंबईत हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहे..राज्य सरकारने या गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त महसूल सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीने हे समन्स बजावले आहे. समितीपुढे या दोघांची उद्या सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सरकारी जमीन असताना खरेदी कशी केली, त्यासाठी कुणाची मदत घेतली, आदीबांबत समितीकडून सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले..मुंढव्यातील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाची सुमारे ४० एकर जमीन केवळ तीनशे कोटी रुपयांत विकण्यात आल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार हे भागीदार असलेली अमेडिया कंपनी आणि कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्यात हा व्यवहार झाला. खरेदीखतावेळी या जागेवर डेटा सेंटर उभारण्यात येणार असल्याचे उद्योग संचालनालयाकडून इरादा पत्र सादर करण्यात आले. त्यानुसार मुद्रांक शुल्कात ५ टक्के सवलत देण्याऐवजी सात टक्के मुद्रांक शुल्काची सवलत घेऊन २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे समोर आले होते..हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर नोंदणी विभागाने सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरण्याची नोटीस कंपनीला बजाविली. तसेच या प्रकरणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करून गुन्हा दाखल केला, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा व्यवहार रद्द करण्याचे स्पष्ट केले. परंतु राज्य सरकारने यावर महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जमाबंदी आयुक्त तथा भूमी अभिलेख संचालक डॉ. सुहास दिवसे नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि सत्यनारायण बजाज यांचा समावेश असलेली समिती नेमली आहे..मुठे समितीने केल्या महत्त्वपूर्ण शिफारशीपुणे : मुंढव्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या राजेंद्र मुठे समितीने आपला अहवाल मंगळवारी नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांच्याकडे सादर केला आहे. भविष्यात असे प्रकार रोखण्यासाठी या समितीने अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी अहवालात केल्या आहेत.काय आहेत शिफारशी?मुद्रांक शुल्कमाफी लागू असणाऱ्या दस्तांबाबत सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अभिनिर्णय (ॲज्युडिक्शन) करून घेणे बंधनकारक करावे.स्थावर मिळकतींची दस्तनोंदणी करताना जास्तीत जास्त एक महिना आधीचा सातबारा उतारा अथवा मालमत्ता पत्रक जोडणे बंधनकारक करावे.राज्यातील महसूल वसुलीबाबत महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमधील सह दुय्यम निबंधक पदावर वरिष्ठ व अनुभवी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात यावी..ही पदे रिक्त राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी.ज्या जमिनींवर शासनाची मालकी न लागलेल्या, मात्र सरकारचा ताबा किंवा इतर हितसंबंध असलेल्या मिळकतींचीही दस्तनोंदणी न होण्यासाठी अधिनियमात स्पष्ट तरतूद करावी.शासकीय मालकीच्या जमिनी व अजूनही मालकी न लागलेल्या मात्र इतर हक्कांमध्ये ताबा किंवा तत्सम हितसंबंध असणाऱ्या मिळकतींची यादी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहजिल्हा निबंधकांना उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करावे.सह जिल्हा निबंधकांनी या मिळकतींचा समावेश 'आय-सरिता प्रणाली'तील निगेटिव्ह प्रॉपर्टी लिस्टमध्ये करावा..