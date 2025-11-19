पुणे

Mundhwa Land Scam : 'बंद झालेले सातबारा' वापरले, पॉवर ऑफ ॲटर्नीत घोळ! मुंढवा भूखंड प्रकरणातील त्रुटींचा मुठे समितीकडून पर्दाफाश

Major Flaws in Stamp Duty Exemption : मुंढव्यातील सरकारी जमीन घोटाळ्याप्रकरणी मुद्रांक शुल्क माफी, अनियमित दस्तनोंदणी, आणि महसूल बुडविल्याबद्दल मुठे समितीने कंपनी, भागीदार आणि कुलमुखत्यारपत्रधारकांवर गंभीर ठपका ठेवत अहवाल सादर केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : मुंढव्यातील सरकारी जमिनीच्या व्यवहारात मुद्रांक शुल्कमाफी घेताना इरादा पत्र (लेटर ऑफ इंटेट) जोडण्यात आले; परंतु जिल्हा उद्योग केंद्राचे पात्रता प्रमाणपत्र जोडलेले नाही. त्यामुळे सरकारचा महसूल बुडविल्याचा ठपका मुठे समितीने ठेवला आहे. त्याबरोबरच कंपनीच्या नावाने पॉवर ऑफ ॲटर्नी घेतली असताना दस्तनोंदणी करताना ती मात्र शीतल तेजवानी यांनी वैयक्तिक नावे केल्याचे, ‘बंद झालेले आणि मुंबई सरकार’ असा स्पष्ट उल्लेख असलेले सातबाराउतारा जोडणे, अभिनिर्णयासाठी सादर केलेल्या दस्तातील मजकूर आणि नोंदणी वेळी सादर केलेल्या खरेदीखातील मजकूर वेगवेगळा असल्याच्या अनेक त्रुटींवर या समितीने आपल्या अहवालात बोट ठेवले आहे.

