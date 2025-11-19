Mundhwa Land Scam : 'बंद झालेले सातबारा' वापरले, पॉवर ऑफ ॲटर्नीत घोळ! मुंढवा भूखंड प्रकरणातील त्रुटींचा मुठे समितीकडून पर्दाफाश

पुणे : मुंढव्यातील सरकारी जमिनीच्या व्यवहारात मुद्रांक शुल्कमाफी घेताना इरादा पत्र (लेटर ऑफ इंटेट) जोडण्यात आले; परंतु जिल्हा उद्योग केंद्राचे पात्रता प्रमाणपत्र जोडलेले नाही. त्यामुळे सरकारचा महसूल बुडविल्याचा ठपका मुठे समितीने ठेवला आहे. त्याबरोबरच कंपनीच्या नावाने पॉवर ऑफ ॲटर्नी घेतली असताना दस्तनोंदणी करताना ती मात्र शीतल तेजवानी यांनी वैयक्तिक नावे केल्याचे, ‘बंद झालेले आणि मुंबई सरकार’ असा स्पष्ट उल्लेख असलेले सातबाराउतारा जोडणे, अभिनिर्णयासाठी सादर केलेल्या दस्तातील मजकूर आणि नोंदणी वेळी सादर केलेल्या खरेदीखातील मजकूर वेगवेगळा असल्याच्या अनेक त्रुटींवर या समितीने आपल्या अहवालात बोट ठेवले आहे. .मुंढव्यातील सरकारी जमिनीच्या व्यवहारात अमेडिया कंपनीच्या वतीने भागीदार दिग्विजय पाटील आणि कुलमुखत्यारपत्रधारक शीतल तेजवानी यांच्यात दस्तनोंदणीचा व्यवहार झाला. त्यात मुद्रांक शुल्क घेऊन सरकारी जमीन लाटण्याचा प्रकार समोर आला. त्याबाबत राज्य सरकारने चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर प्रभारी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक डॉ. सुहास दिवसे यांनी नोंदणी उपमहानिरिक्षक राजेंद्र मुठे यांची समिती नियुक्त करून चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते..या समितीने चौकशी करून नोंदणीमहानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांना मंगळवारी अहवाल सादर केला. या व्यवहाराची दस्तनोंदणी करताना काही उणिवा ठेवण्यात आल्या आणि त्याकडे सहदुय्यम निबंधकांनी जाणीवपूर्वक कसे दुर्लक्ष केले, यावर भर देण्याबरोबरच भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी शिफारशी केल्या आहेत..Jalgaon Crime : जळगाव हादरले! रेल्वे रुळावर तरुणाचा मृतदेह, कुटुंबीयांचा घातपाताचा आरोप; हर्शल भावसारची दुचाकी बेवारस.१. जाणीवपूर्वक दस्त नोंदणीअमेडिया कंपनी आणि शीतल तेजवानी यांच्यात खरेदी-विक्रीचा झालेला व्यवहाराचा दस्त सुमारे सातशेहून अधिक पानांचा आहे. दस्तासोबत जोडलेल्या सातबारावर ‘मुंबई सरकार’ आणि तो बंद झाला असल्याचे स्पष्ट नमूद असतानाही, तो दस्ताला जोडण्यात आला आहे. या दस्ताची नोंदणी करताना सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांनी ईम्युटेशन प्रक्रिया पार पाडताना ‘स्कीप’ हा पर्याय वापरून दस्तातील मिळकत जंगम मालमत्ता दाखवून नोंदणी केली आहे. सरकारच्या मालकीची जागा असल्याचे माहिती असूनही तेजवानी आणि अमेडिया कंपनीने यांनी जाणीवपूर्वक दस्त नोंदणीस दाखल केला असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे..२. ५५ कुलमुखत्यारपत्रे मुद्रांकित नाहीतदस्तनोंदणी करताना अशोक गायकवाड आणि इतर २७१ यांच्या वतीने तेजवानी यांनी २००६ ते २००८ या काळातील दिलेल्या विविध ८९ कुलमुखत्यारपत्रांच्या प्रती जोडलेल्या आहेत. त्यापैकी ३४ कुलमुखत्यारपत्रे ही दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदविली आहेत. उर्वरित कुलमुखत्यारपत्रे नोटराइज्ड केली आहेत. ३४ कुलमुखत्यारपत्रे कोणत्याही मोबदल्याचा उल्लेख न करता दिलेली दिसून येत आहेत. ५५ कुलमुखत्यारपत्रकांमध्ये बहुतांश कुलमुखत्यारपत्रके ही विकसन करारावर आधारित आहेत. त्यावरून ५५ कुलमुखत्यारपत्रे योग्य मुद्रांकित नसल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे..३. महसूल बुडविण्याचा प्रयत्न८९ कुलमुखत्यारपत्रे पॅरामाउंट इन्फ्रास्ट्रक्चर्सतर्फे शीतल तेजवानी यांनी घेतली आहेत. मात्र दस्तनोंदणी करताना पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर्सतर्फे शीतल तेजवानी असा उल्लेख करण्याऐवजी त्यांनी स्वत:च्या नावाने दस्त नोंदविल्याचे समोर आले आहे. व्यक्तिगत अधिकारात कुलमुखत्यारपत्र दिले नसतानाही तेजवानी यांनी ते व्यक्तिगत पद्धतीने दस्त नोंदविला. दस्तासोबत ‘लेटर ऑफ इंटेट’चे पत्र जोडल्याचे दिसून आले आहे. मात्र जिल्हा उद्योग केंद्राच्या व्यवस्थापकांनी द्यायचे पात्रता प्रमाणपत्र हे जोडले नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे खरेदीखतास घेतलेली मुद्रांक शुल्कमाफी ही मान्य ठरत नाही. त्यामुळे सरकारची फसवणूक झाली असून महसूलही बुडविल्याचा प्रयत्न केल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.