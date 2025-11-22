पुणे

Mundhwa Land Scam : 'बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया'लाही नोटीस; खारगे समिती चौकशीसाठी आक्रमक

Government Land Scam in Mundhwa, Pune : मुंढवा येथील शासकीय ४० एकर जमिनीच्या बेकायदेशीर दस्तनोंदणी प्रकरणी चौकशी करणाऱ्या विकास खारगे समितीने आता केंद्र सरकारच्या बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियालाही बाजू मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे, तर मुद्रांक शुल्क भरण्याची अमेडिया एंटरप्रायझेस कंपनीची वाढीव मुदत सोमवारी (ता. २४) संपत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : मुंढव्यातील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात नेमलेल्या अतिरिक्त महसूल सचिव विकास खारगे समितीने भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण (बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया) संस्थेलाही बाजू मांडण्यासाठी पुढील आठवड्यात हजर राहण्याची नोटीस बजाविली आहे. या प्रकरणात दस्त करणाऱ्या अमेडिया एंटरप्राइझेस यांना मुद्रांक शुल्क भरण्याबाबत दिलेली वाढीव मुदत सोमवारी (ता. २४) संपुष्टात येत आहे.

