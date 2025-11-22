Mundhwa Land Scam : 'बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया'लाही नोटीस; खारगे समिती चौकशीसाठी आक्रमक

पुणे : मुंढव्यातील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात नेमलेल्या अतिरिक्त महसूल सचिव विकास खारगे समितीने भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण (बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया) संस्थेलाही बाजू मांडण्यासाठी पुढील आठवड्यात हजर राहण्याची नोटीस बजाविली आहे. या प्रकरणात दस्त करणाऱ्या अमेडिया एंटरप्राइझेस यांना मुद्रांक शुल्क भरण्याबाबत दिलेली वाढीव मुदत सोमवारी (ता. २४) संपुष्टात येत आहे. .मुंढवा येथील ४० एकर जागा १९५५पासून शासनाच्या मालकीची आहे. ही जागा १९७३ मध्ये राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारच्या ‘बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया’ला भाडेतत्वावर दिली आहे. त्यांच्या भाडेकराराची मुदत २०२८मध्ये संपुष्टात येत आहे. दरम्यान, या जमिनीची बेकायदेशीररीत्या दस्तनोंदणी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. .Kolhapur Crime News: कोल्हापूर जिल्ह्यात सव्वा कोटींचा ‘नशेचा धूर’; परराज्यातून वाढली तस्करी : एम. डी. ड्रग्ज, चरसला तरुणाईकडून मागणी.या व्यवहारात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया एंटरप्राइझेस कंपनीचे दिग्विजयसिंह पाटील, कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्यात हा व्यवहार झाला आहे. या प्रकरणी तेजवानी, पाटील आणि सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे..खारगे समितीने यापूर्वीच कुलमुखत्यारधारक तेजवानी आणि अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांना समन्स बजावून सुनावणीसाठी हजर राहण्याचा आदेश दिला होता. आता याच प्रकरणात ‘बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया’लादेखील सुनावणीसाठी हजर राहून बाजू मांडण्याची नोटीस बजाविली आहे..दरम्यान, या व्यवहारात २१ कोटींचे मुद्रांक शुल्क बुडविल्याप्रकरणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने अमेडिया कंपनीला २१ कोटी रुपये भरण्याची नोटीस बजावून १५ दिवसांची मुदत दिली होती. मुदत संपण्याच्या एक दिवस आधी कंपनीने आणखी मुदत वाढवून मिळावी, अशी मागणी कंपनीने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे केली होती. त्यावर विभागाकडून आणखी सात दिवसांची मुदतवाढ दिली. ही मुदत सोमवारी संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे कंपनी पैसे भरून व्यवहार रद्द करणार का? याकडे लक्ष लागून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.