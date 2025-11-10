पुणे

Mundhwa Traffic : अवजड वाहनांकडून नियमांची पायमल्ली, केशवनगरमध्ये प्रवेशबंदीच्या वेळेतच प्रवेश; सातत्याने वाहतूक कोंडी

Heavy Vehicles Violate Entry Ban in Mundhwa : मुंढवा-केशवनगर परिसरात अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी असूनही नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने, मोठ्या बांधकाम प्रकल्पामुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीत भर पडून अपघाताचा धोका वाढला असून, स्थानिकांनी वाहतूक विभागाकडे तातडीने कडक कारवाईची मागणी केली आहे.
Heavy Vehicles Violate Entry Ban in Mundhwa

Heavy Vehicles Violate Entry Ban in Mundhwa

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंढवा : केशवनगर-मुंढव्यामध्ये अवजड वाहने अजूनही प्रवेशबंदीची वेळ झुगारून जा-ये करतात. त्यामुळे येथील वाहतूक कोंडीचा तिढा कायम आहे. यावर नियंत्रण करण्यासाठी वाहतूक विभागाने प्रवेशबंदीच्या नियमाची पायमल्ली करणाऱ्या अवजड वाहनांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Traffic
traffice
traffice police
Heavy vehicle restrictions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com