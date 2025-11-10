Mundhwa Traffic : अवजड वाहनांकडून नियमांची पायमल्ली, केशवनगरमध्ये प्रवेशबंदीच्या वेळेतच प्रवेश; सातत्याने वाहतूक कोंडी

मुंढवा : केशवनगर-मुंढव्यामध्ये अवजड वाहने अजूनही प्रवेशबंदीची वेळ झुगारून जा-ये करतात. त्यामुळे येथील वाहतूक कोंडीचा तिढा कायम आहे. यावर नियंत्रण करण्यासाठी वाहतूक विभागाने प्रवेशबंदीच्या नियमाची पायमल्ली करणाऱ्या अवजड वाहनांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे..केशवनगर-मुंढव्यामध्ये मोठे बांधकाम प्रकल्प सुरु आहेत. खोदाईतून निघालेले दगड, बांधकामासाठी लागणारे सिमेंट, विटा, सळया घेऊन आलेली व बाहेर जाणारी अवजड वाहने परिसरात सार्वजनिक जागेवर, रस्त्याच्या कडेला उभी करण्यास प्रतिबंध आहे. तरीही याकडे अवजड वाहनचालकांकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. .त्यामुळे वाहतूक कोंडीत अधिकभर पडते. गेल्या काही वर्षात अपघातात १५ जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी वाहतूक विभागाकडे ठोस उपाययोजनांची मागणी केली आहे. केशवनगर रेणुका माता मंदिर तसेच मांजरी रस्त्यावर वाहनांची वर्दळ असते. अवजड वाहतुकीमुळे रेणुका माता मंदिर चौक व लोणकर चौकात नेहमी कोंडी होत असते..Hadapsar Crime : साडेसतरानळी पोलिस चौकीला मिळेना मुहूर्त, गुन्हेगारी, अवैध धंद्यांत वाढ; नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त .या भागात अनेक बांधकामे सुरू आहेत. अवजड वाहनचालक व मालकांची बैठक घेण्यात येऊन याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे.- संदीप जोरे, पोलिस निरीक्षक, मुंढवा वाहतूक विभाग.प्रवेशबंदीची वेळ झुगारून जा-ये करणाऱ्या अवजड वाहनांवर वाहतूक पोलिसांनी कडक कारवाई करावी.-प्रफुल्ल जमदाडे, स्थानिक नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.