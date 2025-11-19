पुणे

Pune land deal: मुंढवा जमीन गैर व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवारांना क्लिन चीट, दोषी कोण? अहवालात काय म्हटलं?

Pune Land Deal Report Explained: मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील समितीचा सविस्तर अहवाल समोर आला आहे; दस्तऐवज फेरफार, म्युटेशन प्रक्रियेतील त्रुटी आणि मुख्य खरेदीदार–विक्रेत्यांवरील गंभीर आरोप उघड
पुणे : मुंढवा येथील शासकीय जमिनीच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात नियुक्त करण्यात आलेल्या राजेंद्र मुठे समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांचे नातू व अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना पूर्णपणे क्लीन चिट दिली गेली आहे. त्यांच्यावर कोणताही ठपका ठेवण्यात आलेला नाही.

