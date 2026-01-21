पुणे

Mundhwa Land Scam : दिग्विजय पाटीलचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला; मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरण

Government Land Fraud : पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळ्याप्रकरणी 'अमेडिया एंटरप्रायझेस'चा संचालक दिग्विजय पाटील याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. ३०० कोटींच्या या गैरव्यवहारात राज्य सरकारची मोठी फसवणूक झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
Mundhwa Land Scam

Mundhwa Land Scam

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात ‘अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी’ कंपनीचा संचालक दिग्विजय पाटील याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज येथील सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप आणि प्रकरणातील तथ्ये पाहता, अर्जदार आरोपी अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याबाबत अयशस्वी ठरला आहे. या टप्प्यावर आरोपी दिलासा मिळण्यास पात्र नाही, असे नमूद करत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. पी. रागीट यांनी हा आदेश दिला.

Loading content, please wait...
pune
scam
Lands
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.