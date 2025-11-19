Mundhwa Land Scam : २४ नोव्हेंबरला अहवालावर शिक्कामोर्तब; 'जबाबदार' अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तयारी

पुणे : मुंढव्यातील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी तपास करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या खारगे समितीचा अहवाल २४ नोव्हेंबरला अंतिम होण्याची शक्यता आहे. महसूल नोंदणी व भूमी अभिलेख विभागांना अतिरिक्त माहिती जमा करून त्याचा एकत्रित अहवाल २४ नोव्हेंबरच्या बैठकीपूर्वी सादर करावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. .मुंढव्यातील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी तपास करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या खारगे समितीचा अहवाल २४ नोव्हेंबरला अंतिम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत खारगे यांनी महसूल नोंदणी व भूमी अभिलेख विभागांना अतिरिक्त माहिती जमा करून त्याचा एकत्रित अहवाल २४ नोव्हेंबरच्या बैठकीपूर्वी सादर करावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. तसेच भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी उपाययोजना सुचविण्याचे आदेशही दिले..Kolhapur Crime News: यल्लम्मा चौकात थरार! पिस्तूल घेऊन फिरणारे दोघे गुन्हेगार पोलिसांच्या जाळ्यात; तात्काळ कारवाईत विदेशी बनावटीचे पिस्तूल जप्त.समितीच्या स्थापनेनंतर खारगे यांनी महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आणि भूमी अभिलेख विभागांना या प्रकरणात नेमके काय झाले, त्याचा सविस्तर अहवाल देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार नोंदणी विभागाने नेमलेल्या मुठे समितीने आपला अहवाल विभागीय आयुक्तांना आज सादर केला, तर भूमी अभिलेख आणि जिल्हा प्रशासनाचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात आले. ही घटना नेमकी कशी घडली, त्याची कार्यपद्धती कशी होती, याची आणखी सखोल माहिती घेण्याचे निर्देश खारगे यांनी संबंधितांना दिले आहेत..समितीची पुढील बैठक मुंबईत २४ नोव्हेंबरला होणार आहे. या तिन्ही विभागांच्या अहवालांचा सारांश असलेला एकत्रित अहवाल या बैठकीपूर्वी सादर करावा लागणार आहे. मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत या घटनेला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई तसेच अशा स्वरूपाच्या घटना वारंवार घडू नयेत, यासाठी संबंधित विभागाकडून आलेल्या शिफारशींवर चर्चा होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले..‘व्यवहार रद्द करणारे अजित पवार कोण ’सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया मंगळवारी या जमिनीची पाहणी करण्यासाठी पुण्यात आल्या. मात्र त्यांना पाहणी करण्यास मनाई करण्यात आली. दरम्यान, पत्रकारांशी बोलताना दमानिया म्हणाल्या, ‘‘परवानगी नसल्याने मुंढव्याच्या जमिनीची पाहणी करण्यास मनाई करण्यात आली. मुठे समितीचा अहवाल आज दुपारपर्यंत सादर करण्यात येणार आहे. मी सगळ्या गोष्टींचा किस पाडणार आहे. आम्हाला या प्रकरणाची चौकशी करायची होती. मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरण रद्द करणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार कोण, संविधानात उपमुख्यमंत्रिपद नाही, अजित पवार अर्थमंत्री आहेत. कायद्यानुसार अर्थमंत्री दुसऱ्या प्रकरणात लक्ष घालू शकत नाहीत. व्यवहार फक्त कायद्यानुसारच रद्द होऊ शकतो. मात्र दोन व्यक्तींनी घोटाळा केला असेल, तर त्यांना व्यवहार रद्द करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.