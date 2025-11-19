पुणे

Mundhwa Land Scam : २४ नोव्हेंबरला अहवालावर शिक्कामोर्तब; 'जबाबदार' अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तयारी

मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी राज्य सरकारने नेमलेल्या खारगे समितीचा अहवाल २४ नोव्हेंबरला अंतिम होण्याची शक्यता असून, कारवाईसाठी महसूल, नोंदणी व भूमी अभिलेख विभागांना सखोल माहिती आणि एकत्रित अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : मुंढव्यातील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी तपास करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या खारगे समितीचा अहवाल २४ नोव्हेंबरला अंतिम होण्याची शक्यता आहे. महसूल नोंदणी व भूमी अभिलेख विभागांना अतिरिक्त माहिती जमा करून त्याचा एकत्रित अहवाल २४ नोव्हेंबरच्या बैठकीपूर्वी सादर करावा, अशा सूचना दिल्या आहेत.

