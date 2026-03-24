PMC Budget 2026 : पीएमपी तिकिटात ज्येष्ठांना ५०% सवलत, महिलांसाठी खास योजना; पुणे महानगरपालिकेचा १५ हजार ६६९ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर

1. पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने १५ हजार ६६९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. 2. ज्येष्ठ नागरिकांना पीएमपीएल तिकिटात ५०% सवलत देण्यात आली आहे. 3. महिलांच्या नावे असलेल्या मिळकतींवर ५०% कर सवलत देण्यात येणार आहे. 4. शहरात १०० नवीन स्वच्छतागृहे बांधण्यात येणार आहेत. .PMPML Ticket Discount : पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आज सर्वसाधारण सभेत महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्या उपस्थितीत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी १५ हजार ६६९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. यंदा प्रथमच महापालिकेचा अर्थसंकल्प १५ हजार कोटींच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे..आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या मूळ प्रस्तावित १३,९९५ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात स्थायी समिती अध्यक्ष भिमाले यांनी १,६७४ कोटी रुपयांची भर घालून हा वाढीव आराखडा तयार केला. या अर्थसंकल्पात विकासकामांसोबतच महिलांसाठी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. .ज्येष्ठांना पीएमपीएल तिकिटात सवलतपुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (PMPML) बसमध्ये ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना तिकिटावर ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. तर महिलांच्या नावे असलेल्या मिळकतींवर ५० टक्के कर सवलत देण्यात येणार आहे. शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी १०० नवीन स्वच्छतागृहे बांधण्यात येणार आहेत..Pune News : आपत्ती व्यवस्थापनासाठी प्रभाग स्तरावर नियोजन करा; महापौर मंजूषा नागपुरे यांचे आदेश.मनपा शाळांमध्ये पिंक रूमपुणे महानगरपालिकेच्या ७५ शाळांमध्ये किशोरवयीन मुलींसाठी पिंक रूम केल्या जाणार शारीरिक आणि मानसिक बदल अनुभवणाऱ्या किशोरवयीन मुलींच्या मनातील विविध प्रश्नांची उत्तरे बदलण्याच्या माध्यमातून निराकरण केले जाणार आहे. .हा अर्थसंकल्प पुणे शहराच्या जलद विकासावर, मूलभूत सुविधा सुधारणेवर आणि नागरिकांच्या जीवनशैलीत सकारात्मक बदल घडवण्यावर केंद्रित असल्याचे श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले. महापौर मंजूषा नागपुरे यांनीही या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करताना महिलाविकास आणि ज्येष्ठ नागरिक कल्याण यांना प्राधान्य दिल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले..एकूण अर्थसंकल्प : १५,६६९ कोटी रुपयेमालमत्ता करातून अपेक्षित उत्पन्न : ३८८२ कोटीकर्मचारी वेतनासाठी तरतूद : २७४८ कोटीप्राथमिक शिक्षणासाठी : ७६२ कोटीविकासकामांसाठी तरतूद : ६८३७ कोटीमहसूल वाढीवर विशेष भरपाणीपुरवठा व मलनिस्सारण प्रकल्पांना निधीमहसूल-खर्च समतोल ठेवण्याचा प्रयत्न.