PMC Land Acquisition: आयुक्तांची खुर्ची जप्तीचे आदेश! उरुळी देवाची प्रकरणानंतर पुणे महापालिकेची धावपळ, न्यायालयाचा दणका

पुणे: उरुळी देवाची-फुरसुंगी येथील कचरा डेपोच्या भूसंपादन मोबदल्यावरून न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांच्या खुर्ची जप्तीचे आदेश दिल्याने गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनावर तीव्र ताशेरे ओढण्यात आले. शहरातील सर्व प्रलंबित भूसंपादन प्रकरणांचा विभागनिहाय आढावा घेऊन महिनाभरात सविस्तर कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश स्थायी समितीने दिले आहेत..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.शहरातील अनेक प्रकरणांमध्ये ‘टीडीआर’ किंवा रोख मोबदला प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर भूसंपादन, विधी विभाग आणि अतिरिक्त आयुक्त यांच्या समन्वयातून अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले, ‘‘न्यायालयीन आदेशांचे पालन करणे ही पालिकेची जबाबदारी आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या, आवश्यक निधी आणि अडचणी यांचा सविस्तर अहवाल मागवला आहे. मोबदला देण्यास उशीर करणाऱ्या संबंधितांवर कारवाईचे आदेशही दिले आहेत.’’.ठेकेदाराच्या विरोधात आंदोलनकचरा प्रकल्पांचे काम ठराविक ठेकेदाराला देण्याच्या विरोधात काँग्रेस नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीबाहेर आंदोलन केले. एकाच ठेकेदाराचे लाड बंद करून पुणेकरांचे आरोग्य वाचवावे, अशी मागणी त्यांनी केली..दाखल्यांसाठी ३४ लाखांचे पेपर१५ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी ३४ लाख ३५ हजार रुपयांचे वॉटरमार्क पेपर खरेदी करण्यास मंजुरी देण्यात आली. ‘मे. नमन एंटरप्रायझेस’ यांचा सर्वांत कमी दर आल्याने जीईएम पोर्टलद्वारे १५ लाख ‘ए-४’ आकाराचे, १०० जीएसएम दर्जाचे आणि महापालिकेच्या बोधचिन्हासह वॉटरमार्क पेपर खरेदी करण्यात येणार आहेत. या खर्चासाठी अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले..‘स्वच्छ’ संस्थेसाठी आठ कोटीस्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी विविध क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये आवश्यक साहित्य व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आठ कोटी आठ लाख ९८ हजारांच्या खरेदी प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली. ४२ प्रकारचे साहित्य खरेदी करण्यात येणार असून, निविदेतील दर बाजारभावाशी सुसंगत असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. या खर्चासाठी आवश्यक निधी अर्थसंकल्पात उपलब्ध असल्याचेही नमूद करण्यात आले..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.महिला योजनांसाठी उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखसमाज विकास विभागाच्या महिला व बालकल्याण योजनांसाठी लाभार्थी कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा एक लाखावरून अडीच लाख करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे अधिक पात्र महिलांना योजनांचा लाभ घेता येईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.