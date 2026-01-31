Pune News : शहर विकासात अभियंत्यांची सामाजिक जबाबदारी महत्त्वाची : आयुक्त नवल किशोर राम

पुणे : शहराचा विकास हा केवळ आराखड्यांवर आणि कंत्राटांवर अवलंबून नसून, त्यामागे अभियंत्यांची सामाजिक जाणीव, जबाबदारी आणि दूरदृष्टी महत्त्वाची असते. शासकीय नोकरीत असणाऱ्या अभियंत्यांनी आपल्या कामाला सामाजिक भावनेची जोड दिली नाही, तर कोणत्याही प्रकल्पाला अपेक्षित यश मिळू शकत नाही, असे मत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक नवल किशोर राम यांनी व्यक्त केले..पुणे महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्या सेवानिवृत्ती निरोप समारंभात ते बोलत होते. त्यावेळी त्यांच्या हस्ते वाघमारे यांचा सपत्नीक सत्कार करण्यात आला. अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी, ओमप्रकाश दिवटे, माजी शहर अभियंता वि.स. धडफळे, नवनियुक्त शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप, दिनकर गोजारे, जगदीश खानोरे, माजी आमदार ॲड. जयदेव गायकवाड, नगरसेवक ॲड. अविनाश साळवे आदी उपस्थित होते..Pune News : पुणे महापालिकेतील शहर अभियंता वाघमारे सेवानिवृत्त, पावसकर यांच्याकडे नवी जबाबदारी.आयुक्त म्हणाले, ‘‘रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, पूल, घरे, वाहतूक व्यवस्था अशा प्रत्येक मूलभूत गरजांच्या पायाशी अभियंत्यांचे योगदान असते. काम ते करतात पण श्रेय दुसऱ्यांना मिळते. पण परदेशात अभियंत्यांना त्यांच्या कामाचे श्रेयही मिळते आणि सन्मानही होतो. पुणे ग्रँड टूर या सायकल स्पर्धेसाठी जिल्ह्यातील ५०० किलोमीटरचे रस्ते १०० दिवसात चांगले केले हे काम अभियंत्यांनीच केले, पण त्यांचे कौतुक झाले नाही. शहर अभियंता पद हे अत्यंत जबाबदारीचे, तणावपूर्ण आणि निर्णयक्षमतेची कसोटी पाहणारे आहे. वाघमारे यांनी चांगले काम केले. आता नव्या शहर अभियंत्यांसह सर्व अभियंते, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी एकत्रितपणे काम केल्यास २०२६ अखेर पुणे देशातील सर्वोत्तम शहर बनू शकते, असा विश्वास राम यांनी व्यक्त केला..वाघमारे म्हणाले, ‘‘पुणे हे राहण्यासाठी सुंदर आणि सर्वोत्तम शहर व्हावे, यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्नशील राहिलो. चिकित्सक वृत्तीच्या पुणेकरांच्या अपेक्षा समजून घेत काम करताना अनेक अनुभव आले, त्यातून शिकण्याची संधी मिळाली. सहकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्यामुळेच ही कारकीर्द समाधानकारक ठरल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.