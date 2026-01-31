पुणे

Pune News : शहर विकासात अभियंत्यांची सामाजिक जबाबदारी महत्त्वाची : आयुक्त नवल किशोर राम

Pune municipal corporation city engineer retirement ceremony : शहर विकासासाठी अभियंत्यांची सामाजिक जाणीव व जबाबदारी महत्त्वाची असल्याचे मत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी व्यक्त केले. शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्या सेवानिवृत्ती समारंभात त्यांनी अभियंत्यांच्या योगदानाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहराचा विकास हा केवळ आराखड्यांवर आणि कंत्राटांवर अवलंबून नसून, त्यामागे अभियंत्यांची सामाजिक जाणीव, जबाबदारी आणि दूरदृष्टी महत्त्वाची असते. शासकीय नोकरीत असणाऱ्या अभियंत्यांनी आपल्या कामाला सामाजिक भावनेची जोड दिली नाही, तर कोणत्याही प्रकल्पाला अपेक्षित यश मिळू शकत नाही, असे मत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक नवल किशोर राम यांनी व्यक्त केले.

