पुणे

PMC Action : बांधकाम विभागातील अभियंत्यांचे निलंबन, ऐन दिवाळीत आयुक्तांनी फोडले कारवाईचे फटाके; चार कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई

Illegal Construction : पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी बाणेर येथील अनधिकृत बांधकामाकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल कनिष्ठ अभियंता शुभांगी तरुकमारे आणि उपअभियंता संदीप मिसाळ यांना निलंबित केले आहे, तसेच अस्वच्छतेप्रकरणी आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई केली आहे.
PMC Commissioner Navalkishore Ram cracks down on corrupt officials in a Diwali clean-up drive

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ऐन दिवाळीत पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्रशासनात फटाके फोडण्यास सुरुवात केली आहे. अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे निदर्शनास आणन न दिल्याने बांधकाम विभागातील दोन अभियंत्यांना निलंबित केले आहे. तर अस्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केल्याने घोले रस्ता शिवाजीनगर क्षेत्रीय कार्यालयातील वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक आणि दोन मुकादमांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे.

