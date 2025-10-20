PMC Action : बांधकाम विभागातील अभियंत्यांचे निलंबन, ऐन दिवाळीत आयुक्तांनी फोडले कारवाईचे फटाके; चार कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई

पुणे : ऐन दिवाळीत पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्रशासनात फटाके फोडण्यास सुरुवात केली आहे. अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे निदर्शनास आणन न दिल्याने बांधकाम विभागातील दोन अभियंत्यांना निलंबित केले आहे. तर अस्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केल्याने घोले रस्ता शिवाजीनगर क्षेत्रीय कार्यालयातील वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक आणि दोन मुकादमांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे..बाणेर येथे सर्वे क्रमांक २१६ येथील मिळकतीवर टीडीआर खर्ची टाकून मान्य नकाशा व्यतिरिक्त सहाव्या आणि सातव्या मजल्याचे काम प्रस्तावित केले होते. पण प्रत्यक्ष जागा पाहणीत सहाव्या मजल्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आणि सातव्या मजल्याचे काम सुरु केल्याचे दिसून आले. बांधकाम व्यावसायिकाकडून चुकीचे काम सुरु असतानाही कनिष्ठ अभियंता शुभांगी तरुकमारे, टीडीआर खर्ची विभागातील उपअभियंता संदीप मिसाळ यांनी ही वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली नाही हे आयुक्तांच्या लक्षात आले. .त्यामुळे त्यांनी तरुकमारे व मिसाळ या दोघांचे निलंबन करून त्याची खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त विजयकुमार थोरात यांनी या दोघांच्या निलंबनाचे आदेश काढले आहेत. बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांबाबत अनेक तक्रारी असतात. पण कारवाईस होत नव्हती, पण आयुक्तांच्या या कारवाईमुळे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत..Crime News : नाशिकमध्ये विदेशी मद्याची तस्करी! स्कॉर्पिओ कारसह ६ लाखांचा मुद्देमाल सातपूर पोलिसांच्या ताब्यात.प्रत्यक्ष पाहणीत झाली पोलखोलआयुक्त नवल किशोर राम यांनी रविवारी (ता.१९) शिवाजीनगर–घोले रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील दीप बंगला चौक ते वडारवाडी रस्ता या भागाची पाहणी केली. या पाहणीमध्ये ठिकठिकाणी कचरा पडलेला दिसला, त्यांची दुर्गंधी परिसरात पसरलेली होत. आयुक्त पाहणी करताना त्यावेळी या भागात महापालिकेचा एकही कर्मचारी नव्हता. त्यामुळे आयुक्तांनी जागेवरूनच थेट फोन करून अधिकाऱ्यांना खडसावले. त्यांना जागेवर बोलावून घेतले असताना समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. त्यामुळे त्यांनी परिमंडळ दोनचे उपायुक्त संतोष वारुळे यांना संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. उपायुक्त वारुळे यांनी वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक सुनील कांबळे यांना पाच हजार रुपये, आरोग्य निरीक्षक संगीता बदामी यांना चार हजार रुपये, मुकादम ललित मकवाणी आणि राज साळवी यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे..दिवाळीत आयुक्त ऑनफिल्डदिवाळीनिमित्त पुणे महापालिकेला गुरूवारपर्यंत (ता. २३) सुट्टी आहे. त्यानंतर शुक्रवारी कामकाज झाल्यानंतर पुन्हा दोन दिवसा सुट्टी असल्याने कर्मचारी, अधिकारी मोठ्या सुट्टीच्या मूडमध्ये आहेत. पण याच काळात आयुक्त राम हे शहराच्या विविध भागात पाहणी करत आहेत. त्यांच्या दोन दिवसाच्या दोन पाहणी दौऱ्यात दोन सहाय्यक आयुक्त, दोन उपअभियंता व अन्य तीन कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या, कनिष्ठ अभियंता व उपअभियंत्यांचे निलंबन केले. तर चौघांवर दंडात्मक कारवाई झाली आहे. पुढील आणखी काही दिवस असताना आयुक्तांकडून मोठ्या प्रमाणात कारवाई होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.