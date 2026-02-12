पुणे

Pune News : पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीसाठी भाजपमध्ये रस्सीखेच, २४ जणांची यादी पाठवली प्रदेश भाजपकडे

Pune Municipal Committee membership news : पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सदस्य नेमणुकीसाठी भाजपमध्ये रस्सीखेच, काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये देखील स्पर्धा. १२ सदस्यांची अंतिम यादी महापौरांकडे सादर होणार, शहर सुधारणा, महिला व बालकल्याण, क्रीडा आणि शिक्षण समितींसह इतर समित्यांमध्ये सदस्य नेमले जातील.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये स्थान मिळविण्यासाठी भाजपमध्ये मोठी रस्सीखेच असून, कोअर कमिटीने सुमारे २४ जणांची यादी प्रदेश भाजपकडे पाठवली आहेत. यातील अंतिम १२ नावे हे दुपारी सर्वसाधारण सभेपूर्वी मिळणार आहेत. त्यामुळे स्थायीमध्ये कोणाची वर्णी लागणार याकडे लक्ष लागले आहे. तर काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्येही चढाओढ लागली आहे.

