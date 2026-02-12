Pune News : पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीसाठी भाजपमध्ये रस्सीखेच, २४ जणांची यादी पाठवली प्रदेश भाजपकडे

पुणे : पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये स्थान मिळविण्यासाठी भाजपमध्ये मोठी रस्सीखेच असून, कोअर कमिटीने सुमारे २४ जणांची यादी प्रदेश भाजपकडे पाठवली आहेत. यातील अंतिम १२ नावे हे दुपारी सर्वसाधारण सभेपूर्वी मिळणार आहेत. त्यामुळे स्थायीमध्ये कोणाची वर्णी लागणार याकडे लक्ष लागले आहे. तर काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्येही चढाओढ लागली आहे. .पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीसह शहर सुधारणा समिती, नाव समिती, महिला व बाल कल्याण समिती, विधी समिती, क्रीडा समिती, शिक्षण समितीसाठी सदस्य नियुक्ती करण्यासाठी शुक्रवारी (ता. १३) दुपारी तीन वाजता महापालिकेची सर्वसाधारण सभा होणार आहे. या सभेत प्रत्येक पक्षाकडून सदस्यांची यादी महापौरांकडे सादर केली जाणार आहे. त्यानंतर नावे जाहीर होतील..Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....पुणे महापालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्षपद मिळावे यासाठी भाजपमधील अनेक जुने नगरसेवक प्रयत्न करत आहेत. तसेच जे नगरसेवक आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी स्पर्धक ठरणार आहेत. अशांची नावे यामध्ये येऊ नयेत आमदारांनाकडून प्रयत्न केला जात आहे. भाजपने १२ सदस्य कोण असावेत हे ठरविण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. त्यामध्ये प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघनिहाय २ ते ३ नावे काढण्यात आलेली आहेत. त्यात काही आमदारांनी सुचविलेले नावे आहेत, काही ठिकाणी पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांकडूनही नावे सुचविण्यात आली आहेत. सुमारे २४ जणांची यादी प्रदेश भाजपकडे पाठवली आहे. त्यातील १२ नावे अंतिम करून ती सभागृहनेत्यांकडे पाठवली जाणार आहेत..पुढील वर्षभरात शहरात मोठ्या प्रकल्पांची सुरुवात होणार आहे, वचननाम्यात देण्यात आलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी लागणार आहे. त्यामुळे स्थायी समिती सदस्य नियुक्त करताना हुशार, चांगली प्रतिमा असणाऱ्या नगरसेवकांना संधी द्यावी अशी चर्चा झाली आहे. त्याच प्रमाणे समाविष्ट गावांमध्ये विकास निधी जाणे आवश्यक असल्याने या भागातील नगरसेवकांना संधी दिली जाऊ शकते. स्थायी समितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तीन आणि काँग्रेसला एक जागा आहे. या पक्षातही स्थायी साठी रस्सीखेच सुरु आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना फोन करून आपले नाव सुचवावेत यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.स्थायी समिती सोडून उर्वरित सहा विषय समित्यांमध्ये भाजपचे प्रत्येकी १०, राष्ट्रवादीचे ३ आणि काँग्रेसचा १ सदस्य असणार आहे. त्यासाठीही नावे उद्या निश्चित होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.