Pune Municipal Transfers: पुणे महापालिकेत ४०७ कर्मचाऱ्यांच्या अचानक बदल्या; समुपदेशन फेरी टाळल्याने प्रशासनात खळबळ

पुणे : पुणे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये प्रशासनाने गनिमीकावा करत अचानक बदल्या केल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. मतदार यादी पुनर्परीक्षण मोहीम (एसआयआर) संपल्यानंतर या बदल्या केल्या जाणार होत्या. पण कर्मचाऱ्यांना तक्रारींना वेळच मिळू नये यासाठी दोन दिवसांपूर्वी सुमारे ४०७ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. यामध्ये उपअधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक यांचा समावेश आहे..पुणे महापालिकेत गेल्या काही आठवड्यांपासून वर्ग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या नियमित बदल्यांची प्रक्रिया सुरू केली होती. सध्या बहुतांश कर्मचारी ‘एसआयआर’च्या कामामध्ये व्यस्त असल्याने आठ ऑगस्टनंतर बदल्या होतील असे सांगितले जात होते. तसेच महापालिकेत अधिकाऱ्यांच्या, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करताना शासन निर्णयानुसार समुपदेशन फेरी घेणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या संमतीने व समन्वयातून बदल्या केल्या जातात. पण या वेळी सेवक वर्ग विभागाने २९५ कनिष्ठ लिपिक, १०० वरिष्ठ लिपिक आणि १२ उपअधीक्षक या पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करताना समुपदेशन फेरीला फाटा मारला आहे. उपायुक्त किशोरी शिंदे आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी थेट बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला..यात ४०७ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश गुरुवारी रात्री निघाले आहेत. बहुतांश कर्मचारी हे ‘एसआयआर’च्या कामात व्यस्त असल्याने त्यांना याची माहिती मिळाली नाही. या बदल्या करताना ज्यांना तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत अशांची बदली न करता तीन वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच बदल्या करण्यात आल्या आहेत. तसेच जे कर्मचारी अनेक वर्षे एकाच खात्यात होते, त्यांना पुन्हा तेथेच संधी दिली आहे. या बदल्यांमध्ये दूरचे अंतर मिळाल्याने विशेष महिला कर्मचाऱ्यांना फटका बसला आहे. शहराच्या एका टोकावरून दुसऱ्या टोकावर रोज प्रवास करावा लागणार असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले..तक्रार करायलाही वेळ नाही‘एसआयआर’चे काम केले नाही तर थेट कारवाईचा बडगा उचलला जात आहे. त्यामुळे मनासारखी बदली झाली नसल्याने कर्मचारी नाराज आहेत. पण एसआयआरचे काम सोडून त्यांना महापालिकेत अधिकाऱ्यांची, पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ मिळाला नाही अशी स्थिती आहे. प्रशासनाने हे टायमिंग साधून कर्मचाऱ्यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. तरीही काही कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी वेळ काढून पदाधिकाऱ्यांकडे गऱ्हाणे मांडले आहे..‘‘सामान्य प्रशासन विभागासह अन्य विभागांमध्ये ज्या लोकांची गरज होती त्यांची तेथे नियुक्ती केली आहे. चुकीचे काम होणार नाही याचा विश्वास देते. समुपदेशन करण्याची सक्ती नाही. पण समुपदेशन केले तरी यादीतील शेवटच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण होते. या बदल्या व्यवस्थित करण्यात आल्या आहेत.’’- किशोरी शिंदे, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.