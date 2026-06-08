Pune Water Cuts: खडकवासला प्रकल्पातील पाणीसाठा घटला; पुण्यात सोमवारपासून एक दिवसाआड पाणीपुरवठा

पुणे : खडकवासला धरण प्रकल्पातील पाणीसाठा वेगाने कमी होत असताना पुणे महापालिकेने सोमवारपासून (ता.१५) पाणी कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केलेला आहे. या आठवड्यात महापालिकेतर्फे पाणी कपातीचे नियोजन केले जाणार असून त्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. हा निर्णय आज (ता.८) महापौर मंजुषा नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आलेला आहे. .हवामान विभागाने यंदाच्या पावसाळ्यामध्ये एलनिनो वादळाचा प्रभाव असणार आहे. त्यामुळे सरासरीच्या ९० टक्के पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे यावर्षी अनेक ठिकाणी आवर्षणाची स्थिती निर्माण होणार आहे. पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण प्रकल्पातील खडकवासला, पानशेत, टेमघर आणि वरसगाव या चार धरणात सध्या पाच टीएमसी इतके पाणी शिल्लक आहे. हे पाणी पुढील तीन महिने पुरवणे आवश्यक आहे. हे धरणातील पाणी सिंचन, आषाढी वारी यासाठी देखील पाणी सोडावी लागणार आहे. बाष्पीभवनामुळे देखील पाणीसाठा कमी होत आहे. दरम्यान, एप्रिल महिन्यात पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला यापूर्वीच पाणी कपात करण्याची सूचना केलेली होती मात्र महापालिकेने ३१ मे पर्यंत शहरात पाणी कपात न करण्याचा निर्णय जाहीर केलेला होता..राज्यात मान्सून चे आगमन झालेले असले तरी सध्या तूर्त पावसाची कोणती शक्यता नाही. यामुळे आज महापालिकेत महापौर मंजुषा नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये उपमहापौर परशुराम वाडेकर, सभागृहांमध्ये गणेश बिडकर, स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, विरोधी पक्षनेते निलेश निकम, काँग्रेसचे गट नेते रामचंद्र कदम, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे गटनेते काकासाहेब चव्हाण, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे गटनेते नितीन गावडे, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पावनीत कौर, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगतात आधी यावेळेस उपस्थित होते..पत्रकार परिषदेत माहिती देताना महापौर नागपुरे म्हणाल्या, यावर्षी पावसाची शक्यता कमी वर्तवण्यात आलेली आहे. खडकवासला धरण प्रकल्पातील पाणीसाठा कमी होत चाललेला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज महापालिकेत बैठक पार पडली यामध्ये पाणी कपात करण्यासह पाण्याची बचत करण्यासंदर्भात चर्चा अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आलेली आहे. पाणी कपात करताना एक दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जाणार असून सोमवारपासून याची अंमलबजावणी करण्याची शक्यता आहे. पाण्याचा वापर जास्त होतो अशा वॉशिंग सेंटर, जलतरण तलाव या ठिकाणी पूर्णपणे निर्बंध घातले जाणार आहेत..पाणी कपात करण्यापूर्वी महापालिकेकडून काही दिवस आधी परिपत्रक जाहीर केले जाईल त्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल पाणी कपाटाचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर नागरिकांना पाण्याचे साठवण करण्यासाठी चे नियोजन करण्यासाठी पुरेसा कालावधी दिला जाईल..आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, हवामान विभागाने सरासरीच्या ९० टक्के पाऊस पडेल असा अंदाज वर्तुळ असून हा अंदाज ६० टक्के इतका खरा ठरण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुढील तीन महिन्याचे पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सोमवारपासून शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू केला जाईल या संदर्भात पुढील दोन दिवसात आम्ही परिपत्रक काढून सूचना जाहीर करू. पाण्याचा आपल्याला टाळण्यासाठी जास्त पाणी वापरणारे ठिकाण बंद केले जातील. तसेच गळती रोखण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.