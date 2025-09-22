पुणे

Pune: पुणे महापालिकेत उपायुक्तांच्या अंतर्गत बदल्या; सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त प्रसाद काटकर यांच्या आदेशेनंतर कार्यवाही

Pune Municipal Corporation: पुणे महापालिकेतील उपायुक्तांच्या विभागीय बदल्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या बदल्यांमध्ये सोलापूर महानगरपालिकेचे रवी पवार आणि फलटण नगरपरिषदेचे निखिल मोरे यांची महापालिकेत नव्या पदांवर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
Pune Municipal Corporation

Pune Municipal Corporation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महापालिका प्रशासनाकडून शनिवारी महापालिकेतील उपायुक्तांच्या अंतर्गत बदल्या करण्यात आल्या. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त प्रसाद काटकर यांनी याबाबतचे आदेश दिले.

Loading content, please wait...
pune
Education Department
Muncipal corporation
Transfers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com