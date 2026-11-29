पुणे : रस्ते, पदपथ, फ्रंट मार्जिन आणि साइड मार्जिनवर अतिक्रमणे करून थाटलेले व्यवसाय, त्यामुळे निर्माण झालेली वाहतूक कोंडी आणि अस्वच्छतेविरोधात पुणे महापालिकेने गेल्या १३ दिवसांपासून जोरदार मोहीम हाती घेतली आहे. या काळात १८ लाख ८४ हजार ६४१ चौरस फुटांवरील अतिक्रमणे हटविण्यात आली. या कारवाईचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कौतुक केले. मात्र, कारवाईनंतर काही तासांतच अनेक ठिकाणी पुन्हा अतिक्रमणे झाली असल्याचे ‘सकाळ’ने केलेल्या पाहणीत दिसून आले. त्यामुळे महापालिकेच्या मोहिमेच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..राजकीय पदाधिकारी आणि काही अधिकाऱ्यांच्या लागेबांध्यांमुळे शहरातील अतिक्रमणांना प्रोत्साहन मिळत असल्याची चर्चा होती. सामान्य नागरिकांना पदपथावरून चालणेही अवघड झाले होते. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही याचे पडसाद उमटले. भाजपच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरत नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले रस्त्यावरील अतिक्रमणांबाबत जाब विचारला. त्यानंतर आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी कठोर भूमिका घेत कारवाई सुरू केली. गोखले रस्ता अवघ्या काही तासांत अतिक्रमणमुक्त केला. जप्त साहित्य ठेवणाऱ्या वाहनतळाचा ठेका रद्द करून ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकले. कारवाईत हस्तक्षेप करणाऱ्यांची नावे जाहीर करण्याचा इशाराही आयुक्तांनी दिला..शिवाजीनगर, जंगली महाराज रस्ता, डेक्कन, रविवार पेठ, नारायण पेठ, नवी पेठ, बाणेर, बालेवाडी, वारजे, कर्वेनगर, कोथरूड, हडपसर, खराडी, वाघोली, कात्रज, कोंढवा, बिबवेवाडी आणि स्वारगेटसह अनेक भागांत कारवाई झाली. मात्र, पुन्हा अतिक्रमणे होऊ लागल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. केवळ अतिक्रमणे हटवून उपयोग नाही, तर ती पुन्हा होणार नाहीत, यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे..कारवाईत दुजाभाव नकोराजकीय पदाधिकारी आणि नगरसेवकांच्या दुकानांबाहेरील, पदपथांवरील, नाल्यांवरील तसेच फ्रंट व साइड मार्जिनमधील अतिक्रमणांवर कारवाई होत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. एका बाजूला सामान्य दुकानदारांवर कारवाई आणि शेजारील राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या अतिक्रमणांना अभय, असा प्रकार थांबविण्याची मागणी होत आहे. कारवाई सर्वांसाठी समान असावी, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे..मनुष्यबळाची गरजअतिक्रमण निर्मूलन आणि बांधकाम विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने कारवाईवर मर्यादा येत आहेत. शहरातील अतिक्रमणांचे प्रमाण पाहता केवळ काही पथकांच्या जोरावर मोहीम राबविणे शक्य नाही. कारवाई सलग दोन महिने सुरू ठेवण्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले असले, तरी त्यासाठी अतिरिक्त कर्मचारी, वाहने आणि स्वतंत्र पथके उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. हटविलेल्या जागांवर पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये यासाठी नियमित गस्त गरजेची आहे..दुकाने सील करण्याचा इशारा हवेतच!फ्रंट मार्जिन, साइड मार्जिन आणि पार्किंगच्या जागेत पुन्हा व्यवसाय थाटणाऱ्यांची दुकाने सील केली जातील, तसेच त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिला होता. मात्र, अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे पूर्ववत होत असतानाही गेल्या आठवडाभरात दुकाने सील करण्याची किंवा गुन्हे दाखल करण्याची ठोस कारवाई झालेली नाही. अतिक्रमण विभागातील कथित गैरव्यवहारालाही आळा घालण्याची गरज आहे. अनेक कर्मचारी वर्षानुवर्षे ठरावीक भागात कार्यरत असल्याने स्थानिक व्यावसायिकांशी आर्थिक संबंध निर्माण होत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. तत्कालीन आयुक्त राजेंद्र भोसले यांनी सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षकांच्या दर तीन महिन्यांनी बदल्या करण्याचे धोरण राबविले होते. त्यामुळे आर्थिक हितसंबंधांना आळा बसेल आणि कारवाईत सातत्य राहील, हा त्यामागील उद्देश होता. मात्र, एकदा बदल्या झाल्यानंतर हे धोरण गुंडाळण्यात आले. काही ठिकाणी खासगी व्यक्तींकडून हप्तेवसुली होत असल्याचे आरोप होत आहेत. या तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणे आवश्यक आहे; अन्यथा अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम सुरू राहिली तरी पुन्हा अतिक्रमणे होण्याचे प्रकार थांबणार नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.