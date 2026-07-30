Pune Hotmix Plant : डांबरटंचाईवर उपाय: पुणे महापालिकेकडून हॉटमिक्स प्लांटसाठी १४ कोटींची मंजुरी, खड्डे दुरुस्तीला वेग

पुणे : अमेरिका-इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या डांबरटंचाईमुळे पुणे महापालिकेची रस्ते दुरुस्तीची कामे रखडली आहेत. शहरात अनेक ठिकाणी खड्डे पडूनही डांबर उपलब्ध नसल्याने ते बुजविणे शक्य झाले नाही. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने हॉटमिक्स प्लांटसाठी १४ कोटी रुपयांच्या डांबर व पेट्रोलियमजन्य साहित्य खरेदीला मंजुरी दिली आहे..येरवडा येथील महापालिकेचा बॅच मिक्स (हॉटमिक्स) प्लांट शहरातील १५ क्षेत्रीय कार्यालये आणि मुख्य पथ विभागाला डांबरी मिश्रणाचा पुरवठा करतो. खड्डे बुजविणे, रस्त्यांची डागडुजी आणि पुनर्डांबरीकरणासाठी या मिश्रणाचा वापर केला जातो. प्लांट वर्षभर सुरू ठेवण्यासाठी डांबर, एलडीओ, इमल्शन आणि थर्मिक ऑइलचा सातत्याने पुरवठा आवश्यक असल्याने ही खरेदी करण्यात येणार आहे..स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम या कंपन्यांकडून दोन महिन्यांसाठी डांबर, एलडीओ, इमल्शन आणि थर्मिक ऑइलची थेट खरेदी करण्यात येणार आहे. यासाठी आयुक्तांना अधिकार देण्यात आले असून कोणतीही अनामत रक्कम किंवा स्वतंत्र करारनामा करण्यात येणार नाही. येरवडा प्लांटमध्ये नव्याने कार्यान्वित होत असलेल्या पार्कर कंपनीच्या बॅच मिक्स प्लांटसाठी प्रथमच थर्मिक ऑइलचीही खरेदी करण्यात येणार आहे. सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात यासाठी १३.९९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे..अमेरिका-इराण युद्धामुळे डांबराचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने महापालिकेच्या हॉटमिक्स प्लांटमध्ये डांबरटंचाई निर्माण झाली होती. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वीची रस्ते दुरुस्तीची अनेक कामे रखडली होती. तसेच शहरात खड्डे पडूनही डांबर उपलब्ध नसल्याने ते तातडीने बुजविता आले नव्हते. आता नव्या खरेदीमुळे ही अडचण दूर होऊन खड्डे दुरुस्तीच्या कामांना वेग मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.