Citizen Participation Budget: पुणे महापालिकेचा लोकाभिमुख अर्थसंकल्प: नागरिकांना ३१ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाइन विकासकामे सुचविण्याची संधी

पुणे : पुणे महापालिकेच्या सन २०२७-२८ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात नागरिकांना थेट विकासकामे सुचवता येणार आहेत. शहराच्या गरजा आणि अपेक्षा लक्षात घेऊन प्रशासनाने लोकसहभाग वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून, ३१ ऑगस्टपर्यंत नागरिकांना आपल्या सूचना सादर करता येतील..महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार आगामी अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू झाली आहे. यामध्ये पाणीपुरवठा, रस्ते, वाहतूक, ड्रेनेज, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, उद्याने, क्रीडा आणि स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सुविधांबाबत नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, तज्ज्ञ आणि विविध संघटनांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. स्थानिक गरजांनुसार निधीचे नियोजन अधिक लोकाभिमुख करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे..नागरिकांना या सूचना ऑनलाइन पद्धतीने https://pbpune.pmc.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदविता येतील. तसेच सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये छापील अर्ज विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. प्राप्त प्रस्तावांची प्रभाग समितीच्या बैठकीत छाननी केली जाईल. व्यवहार्य प्रस्तावांना प्राधान्यक्रम देऊन त्यांचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहाय्यक आयुक्तांनी ही एकत्रित माहिती ९ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत आयुक्तांकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत..महापालिकेने २००६-०७ पासून अर्थसंकल्पात नागरिकांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रक्रियेत नागरिक वैयक्तिकरीत्या पाच लाख रुपयांपर्यंतची कामे सुचवू शकतात. एका प्रभागासाठी जास्तीत जास्त ७५ लाखांपर्यंतची तर चार सदस्यीय प्रभागासाठी कमाल एक कोटी आणि पाच सदस्यीय प्रभागासाठी सव्वा कोटी रुपयांपर्यंतची कामे सुचवता येणार आहेत. नागरिकांनी या प्रक्रियेत मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.