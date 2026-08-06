पुणे

Citizen Participation Budget: पुणे महापालिकेचा लोकाभिमुख अर्थसंकल्प: नागरिकांना ३१ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाइन विकासकामे सुचविण्याची संधी

पुणे महापालिकेच्या २०२७-२८ अर्थसंकल्पात नागरिकांना थेट विकासकामे सुचविण्याची संधी; पाणीपुरवठा, रस्ते, वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण आदी क्षेत्रांसाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाइन व मुद्रित अर्जाद्वारे प्रस्ताव मागवले
Pune citizens can now suggest development projects for the PMC's 2027–28 Budget. Proposals can be submitted until August 31.

Pune citizens can now suggest development projects for the PMC's 2027–28 Budget. Proposals can be submitted until August 31.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुणे महापालिकेच्या सन २०२७-२८ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात नागरिकांना थेट विकासकामे सुचवता येणार आहेत. शहराच्या गरजा आणि अपेक्षा लक्षात घेऊन प्रशासनाने लोकसहभाग वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून, ३१ ऑगस्टपर्यंत नागरिकांना आपल्या सूचना सादर करता येतील.

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