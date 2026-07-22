PMC Carbon Credit Plan: कार्बन क्रेडिटमधून पर्यावरण संवर्धन अन उत्पन्नवाढ ; महापालिकेकडून एक पाऊल पुढे

पुणे: पर्यावरणपूरक प्रकल्प केवळ प्रदूषण कमी करण्यापुरते मर्यादित न राहता आता महापालिकेसाठी उत्पन्नाचे साधन ठरणार आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया, बायोगॅस, सौर ऊर्जा, ई-बस आणि एलईडी पथदिवे यांसारख्या प्रकल्पांमधून कार्बन क्रेडिट मिळवून त्याची विक्री करण्याचा प्रस्ताव पुणे महापालिकेत पुढे आला आहे. यामुळे पर्यावरण संवर्धनाबरोबरच महापालिकेला अतिरिक्त महसूल मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. .जागतिक स्तरावर हवामान बदल, वाढते प्रदूषण आणि हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनामुळे कार्बन क्रेडिट बाजाराला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारतानेही २०७० पर्यंत 'नेट-झिरो' उत्सर्जनाचे लक्ष्य जाहीर केले असून, केंद्र सरकार कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग यंत्रणा विकसित करत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही पर्यावरणपूरक प्रकल्पांचे आर्थिक रूपांतर करून उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्यावर भर दिला आहे..४८ तास धोक्याचे! राज्यात पावसाचा जोर कायम राहणार; घाटमाथ्यावर 'रेड अलर्ट', मुंबईसह अनेक जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा.पुणे महापालिकेकडे आधीपासूनच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे, घनकचरा व्यवस्थापन, बायोगॅस प्रकल्प, सौर ऊर्जा प्रकल्प, एलईडी पथदिवे, ई-बस, वृक्षारोपण, बांधकाम व पाडकाम कचरा पुनर्वापर आणि सांडपाण्याचा पुनर्वापर असे अनेक प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. या प्रकल्पांमुळे वातावरणात जाणारे कार्बन डायऑक्साइड आणि इतर हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी होते. याचे वैज्ञानिक पद्धतीने मोजमाप केल्यानंतर महापालिकेला कार्बन क्रेडिट मिळू शकते. हे कार्बन क्रेडिट देशांतर्गत किंवा आंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारात विकून अतिरिक्त महसूल मिळविता येऊ शकतो..यासंदर्भात महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव दिला होता. त्यावर प्रशासनाचा अभिप्राय मागविण्यात आला असून प्रशासनाने यात सकारात्मक पाऊल उचलल्यास या प्रस्तावाला चालना मिळू शकणार आहे. महापौरांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार महापालिकेत स्वतंत्र कार्बन क्रेडिट सेल स्थापन केला जाईल. त्यात सर्व विभागांतील पात्र प्रकल्पांचे सर्वेक्षण करून त्यांची यादी तयार केली जाईल. प्रत्येक प्रकल्पामुळे किती कार्बन उत्सर्जन कमी झाले, याचे वैज्ञानिक मूल्यमापन करून अधिकृत नोंदणी केली जाईल. त्यासाठी आवश्यक असल्यास तज्ज्ञ संस्था किंवा सल्लागारांची नियुक्ती करण्याचाही प्रस्ताव आहे. या माध्यमातून मिळणारा निधी पर्यावरण संरक्षण, नदी पुनरुज्जीवन, हरित ऊर्जा, स्वच्छता, उद्याने आणि नागरिकाभिमुख विकासकामांवर खर्च करण्याचे धोरण निश्चित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे..NEET Protest : सरकारकडून चर्चेची तयारी, तर दुसरीकडे मेट्रोची १५ स्टेशन्स बंद; राजधानीत काय घडतंय?.कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय ?एक कार्बन क्रेडिट म्हणजे एक मेट्रिक टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात झालेली घट. त्याची किंमत बाजारातील मागणी, प्रकल्पाचा दर्जा आणि प्रमाणन संस्थेनुसार बदलते. सध्या स्वयंसेवी कार्बन बाजारात एका कार्बन क्रेडिटचा दर साधारण ५०० रुपये ते ४ हजार रुपये प्रति टन किंवा त्याहून अधिक असू शकतो. पुणे महापालिकेची व्याप्ती, पुणे शहराच्या परिसरातील औद्योगिक क्षेत्र याचा विचार करता यातून महापालिकेला कोट्यावधी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते..इंदूर, सुरतमध्ये सुरूवातभारतात इंदूर महापालिका आणि सुरत महापालिकेत कार्बन क्रेडिटची पद्धत सुरू झाली आहे. इंदूरमध्ये बायो-सीएनजी, कचरा व्यवस्थापन आणि बायोमिथेनेशन प्रकल्पांसाठी कार्बन क्रेडिट नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. तर सुरत महापालिकेत ऊर्जा बचत आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांतून कार्बन क्रेडिटचा वापर केला जात आहे. भारतात अद्याप फार कमी महापालिकांनी कार्बन क्रेडिटमधून नियमित महसूल मिळविण्याची पूर्ण विकसित व्यवस्था उभी केली आहे. आता पुणे महापालिकेने यात पुढाकार घेतल्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो..कार्बन क्रेडिट का महत्त्वाचे?करांशिवाय महापालिकेला अतिरिक्त महसूल.पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना आर्थिक बळ.कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन.हवामान बदलावर नियंत्रणासाठी प्रभावी साधन.हरित ऊर्जा आणि कचरा व्यवस्थापनासारख्या प्रकल्पांना दीर्घकालीन फायदा होतो.‘‘पुणे महापालिकेकडून पर्यावरण पूरक अनेक उपक्रम राबविले जातात. जल, वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेने पूर्वीपासूनच प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याला कार्बन क्रेडिटची जोड मिळाल्यास आणखी चांगल्या पद्धतीने यात काम होऊ शकते. त्यासाठी हा प्रस्ताव दिला आहे.’’- मंजूषा नागपुरे, महापौर, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.