पुणे

PMC Carbon Credit Plan: कार्बन क्रेडिटमधून पर्यावरण संवर्धन अन उत्पन्नवाढ ; महापालिकेकडून एक पाऊल पुढे

Pune Municipal Corporation Plans Carbon Credit Initiative: पुणे महापालिका कार्बन क्रेडिटमधून पर्यावरण संवर्धनासोबत अतिरिक्त महसूल मिळवण्याच्या तयारीत असून हरित प्रकल्पांना नवी आर्थिक चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
PMC Carbon Credit Plan

PMC Carbon Credit Plan

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: पर्यावरणपूरक प्रकल्प केवळ प्रदूषण कमी करण्यापुरते मर्यादित न राहता आता महापालिकेसाठी उत्पन्नाचे साधन ठरणार आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया, बायोगॅस, सौर ऊर्जा, ई-बस आणि एलईडी पथदिवे यांसारख्या प्रकल्पांमधून कार्बन क्रेडिट मिळवून त्याची विक्री करण्याचा प्रस्ताव पुणे महापालिकेत पुढे आला आहे. यामुळे पर्यावरण संवर्धनाबरोबरच महापालिकेला अतिरिक्त महसूल मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

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