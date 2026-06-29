Pune Water Crisis : मान्सून लांबल्याने पुण्यावर पाणीटंचाईचे संकट, धरण क्षेत्रात कृत्रिम पावसाचा महापालिकेचा प्रयोग चर्चेत

पुणे : जून महिना संपला तरी अजून दमदार पावसाला सुरुवात झालेली नाही. पुण्याला पाणी पुरवठा करणाऱ्या धरणांनी तळ गाठला आहे. पुढील काळात पाण्याचे संकट आणखी गंभीर होऊ शकते. त्यामुळे धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात कृत्रिम पाऊस पाडण्याची मागणी पक्षनेत्यांच्या बैठकीत करण्यात आली असून, प्रशासनाला याची चाचपणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता हा प्रस्ताव व्यवहार्य ठरणार का? याकडे लक्ष लागले आहे..सोमवारी (ता. २९) महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय गट नेत्यांच्या बैठक पार पडली. त्यावर धरणातील पाणी साठा, पाणी कपात यावर चर्चा करण्यात आली. सभागृहनेते गणेश बिडकर स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी पाऊस पडणार नसेल तर धरण क्षेत्रात कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न करावा अशी सूचना केली. त्यावर शहराची तहान भागविण्यासाठी कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा प्रयोग प्रायोगिक तत्त्वावर करता येईल का? असा प्रश्न उपस्थित झाला. तसेच त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागेल असाही मुद्दा उपस्थित झाला..त्यावर महापौर नागपूरे यांनी यापूर्वी देशात किंवा राज्यात अशा प्रकारचे प्रयोग कुठे कुठे राबवण्यात आले आणि ते कितपत यशस्वी ठरले? हा प्रयोग करण्यासाठी कोणत्या नामांकित संस्थांची मदत घेता येईल? कृत्रिम पावसाचा यशस्वी होण्याचा दर किती आहे आणि त्यावर होणारा खर्च किती फायदेशीर ठरेल? पुणे शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या धरणात पाऊस पडल्यास त्यातून पाणी साठा जमा होईल का ? याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यास आयुक्त नवल किशोर राम यांना सांगितले..दोन महिन्यांचा पाणीसाठा शिल्लकयंदा मान्सून लांबल्याने धरणे कोरडी पडत आहेत. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून महापालिकेने गेल्या पंधरा दिवसांपासून शहरात एक दिवस आड पाणी कपात लागू केली आहे. मात्र, त्यानंतरही धरणातील पाणी पातळी सातत्याने खालावत असल्याने प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांची चिंता वाढली आहे. केवळ दोन महिने पुरेल इतकाच साठा शिल्लक असल्याने आता तातडीने पर्यायी उपाय शोधणे गरजेचे बनले आहे..कृत्रिम पावसाचे फायदे आणि आव्हानेकृत्रिम पावसासाठी हवामान अनुकूल असल्यास पावसाचे प्रमाण ५ ते २० टक्क्यांनी वाढू शकते.त्यामुळे पाणीटंचाई कमी करण्यास काही प्रमाणात मदत होते.धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात यशस्वी क्लाउड सीडिंग झाल्यास धरणातील पाणीसाठा वाढू शकतो. पण केवळ कृत्रिम पावसावर धरणे भरणे शक्य नाही.योग्य ढग, आर्द्रता आणि हवामान नसल्यास प्रयोग अपयशी ठरू शकतो. त्यामुळे पाऊस पडेलच, याची शाश्वती नसते.विमान, रडार, तज्ज्ञ मनुष्यबळ आणि रसायनांमुळे प्रकल्पाचा खर्च कोट्यवधी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो.कृत्रिम पाऊस हा तात्पुरता पूरक उपाय आहे. जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण आणि पाण्याचे प्रभावी व्यवस्थापन यांना तो पर्याय ठरू शकत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.