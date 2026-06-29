पुणे

Pune Water Crisis : मान्सून लांबल्याने पुण्यावर पाणीटंचाईचे संकट, धरण क्षेत्रात कृत्रिम पावसाचा महापालिकेचा प्रयोग चर्चेत

धरणे तळाला, फक्त दोन महिन्यांचा साठा; पुण्यात कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाला हिरवा कंदील देण्याची चर्चा
Pune Municipal Corporation considers cloud seeding as a potential solution to mitigate water scarcity in dams

Pune Municipal Corporation considers cloud seeding as a potential solution to mitigate water scarcity in dams

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​ ब्रिजमोहन पाटील
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पुणे : जून महिना संपला तरी अजून दमदार पावसाला सुरुवात झालेली नाही. पुण्याला पाणी पुरवठा करणाऱ्या धरणांनी तळ गाठला आहे. पुढील काळात पाण्याचे संकट आणखी गंभीर होऊ शकते. त्यामुळे धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात कृत्रिम पाऊस पाडण्याची मागणी पक्षनेत्यांच्या बैठकीत करण्यात आली असून, प्रशासनाला याची चाचपणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता हा प्रस्ताव व्यवहार्य ठरणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.

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