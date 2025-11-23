Pune Municipal Corporation Election : नऊ प्रभागांमध्ये महिला राज; निवडणुकीत मते ठरणार निर्णायक, पुण्यात ८३ महिला नगरसेवक निवडले जाणार

पुणे : महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी ३५ लाख ५१ हजार मतदार आहेत. त्यातही पुरुषांची संख्या अधिक आहे. मात्र, ४१ पैकी नऊ प्रभागांमध्ये पुरुषांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे महिलांची मते निर्णायक ठरणार आहेत. .स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे सक्रिय राजकारणात व निर्णय प्रक्रियेत महिलांचे प्रमाण चांगल्या पद्धतीने वाढले आहे. पुण्यात १६५ नगरसेवक निवडून दिले जाणार आहेत. त्यात ८३ महिला, तर ८२ पुरुष नगरसेवक असणार आहेत. त्यामुळे पुरुषांपेक्षा एक महिला जास्त निवडून येणार आहे. त्यातही खुल्या गटातून एखादी महिला निवडणूक जिंकल्यास संख्या आणखी वाढू शकेल.महापालिकेने निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये ३५ लाख ५१ हजार ४६९ एकूण मतदार आहेत. त्यात पुरुषांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या एक लाख १३ हजार ४३० ने कमी आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे प्रभागातील महिला मतदारांची संख्याही कमीच असणार असे वाटते. परंतु, निवडणूक शाखेने जाहीर केलेल्या मतदार यादीमध्ये नऊ प्रभागांत महिला मतदारांची संख्या अधिक असल्याचे समोर आले आहे..Solapur Crime : टीव्ही पाहण्यासाठी घरी बोलावून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; आईने हाक मारली, पण....महिलांची भूमिका महत्त्वाची पूर्वीच्या काळी घरातील प्रमुख व्यक्ती सांगेल त्या पक्षाला, उमेदवाराला महिला मतदान करत होत्या. आता आपण कोणाला मतदान करायचे, याचा निर्णय स्वतः महिला घेतात. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्ष महिला मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतो. हरियाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीतील निकालावर झालेले परिणाम सर्वांपुढे आहेत. पुणे शहरात अनेक इच्छुक उमेदवार महिलांसाठी खास तीर्थक्षेत्र पर्यटन, प्रशिक्षण आदी उपक्रम राबवून त्यांचे मतदान मिळावे, यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्याचे परिणाम आगामी निवडणुकीत दिसून येणार आहेत.कसबा, कँटोन्मेंटमध्ये महिला अधिक ४१ पैकी नऊ प्रभागांमध्ये महिला उमेदवारांची संख्या अधिक आहे. कसबा विधानसभा मतदारसंघातील चार प्रभागांत महिला मतदारांची संख्या जास्त आहे. त्यानंतर कँटोन्मेंट मतदारसंघातील दोन प्रभाग, शिवाजीनगर, कोथरूड आणि वडगाव शेरी मतदारसंघातील प्रत्येकी एका प्रभागात महिला मतदार जास्त आहेत..मतदारपुरुष - १८,३२,२०५महिला - १७,१८,७७५तृतीयपंथी - ४८९एकूण - ३५, ५१, ४६९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.