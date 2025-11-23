पुणे

Pune Municipal Corporation Election : नऊ प्रभागांमध्ये महिला राज; निवडणुकीत मते ठरणार निर्णायक, पुण्यात ८३ महिला नगरसेवक निवडले जाणार

PMC Election Female Voters : पुणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी एकूण ३५.५१ लाख मतदार असून, त्यापैकी नऊ प्रभागांमध्ये पुरुषांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या अधिक आहे. यामुळे निवडणुकीत महिलांची मते अत्यंत निर्णायक ठरणार असून, राजकीय पक्ष त्यांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत आहेत.
Pune Municipal Corporation Election

Pune Municipal Corporation Election

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी ३५ लाख ५१ हजार मतदार आहेत. त्यातही पुरुषांची संख्या अधिक आहे. मात्र, ४१ पैकी नऊ प्रभागांमध्ये पुरुषांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या अधिक आहे. त्‍यामुळे महिलांची मते निर्णायक ठरणार आहेत.

Loading content, please wait...
pune
election
pune municipal corporation election
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com