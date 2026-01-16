Municipal Election Result : शिंदेंच्या आमदाराचा मुलगा पराभूत; भाजपच्या उमेदवाराने चारली धूळ, 'या' प्रभागात BJP चे सर्व उमेदवार विजयी

Pune Municipal Election 2026 : पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ३७ मध्ये भाजपने जोरदार कामगिरी करत मोठा विजय मिळवला आहे. या प्रभागातून भाजपचे चारही उमेदवार विजयी झाले असून, त्यामुळे संपूर्ण प्रभागावर भाजपचा (BJP) झेंडा फडकला आहे. या विजयामुळे शहराच्या राजकारणात भाजपची ताकद आणखी भक्कम झाल्याचे चित्र आहे..प्रभाग क्रमांक ३७ मधून भाजपचे किशोर धनकवडे, वर्षा तापकीर, अरुण राजवाडे आणि तेजश्री बदक यांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे. विशेष म्हणजे, या प्रभागातील भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी झाल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मतमोजणीदरम्यान प्रत्येक फेरीत भाजपच्या उमेदवारांनी आघाडी घेतली होती, जी शेवटपर्यंत कायम राहिली..Pune Municipal Results : पुण्यात मोठा राजकीय धक्का! प्रभाग 39 मध्ये गुंड बापू नायरचा पराभव, भाजपचा धडाकेबाज विजय.या निवडणुकीत सर्वाधिक चर्चेत असलेली लढत आमदार तानाजी सावंत यांचे पुत्र गिरीराज सावंत आणि भाजपचे उमेदवार अरुण राजवाडे यांच्यात पाहायला मिळाली. या चुरशीच्या लढतीत अरुण राजवाडे यांनी गिरीराज सावंत यांचा पराभव करत विजय संपादन केला आहे. त्यामुळे हा निकाल राजकीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा मानला जात आहे..प्रभाग क्रमांक ३७ मधील या निकालामुळे स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भाजपच्या या यशामुळे आगामी काळात महापालिकेतील सत्ता आणि निर्णयप्रक्रियेत पक्षाची भूमिका अधिक प्रभावी ठरण्याची शक्यता आहे. तसेच, या विजयामुळे भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला असून विजयाचा जल्लोषही करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.