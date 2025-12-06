Pune News : पुणे महापालिका निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या कोअर कमिटी बैठकीत पक्षप्रवेशावरून मतभेद होण्याची शक्यता!

पुणे : पुणे महापालिकेची निवडणूक लढविण्याची रणनीती ठरविण्यासाठी आणि भाजपतर्फे निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक उद्या (ता. ७) सकाळी होणार आहे. या बैठकीत बाहेरच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांना प्रवेश देण्यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे. पुणे महापालिकेची निवडणूक पुढील काही दिवसात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारीसाठी कंबर कसली आहे. भाजपने महापालिका निवडणुकीची तयारी यापूर्वीच सुरु केली आहे. पण प्रत्यक्ष उमेदवारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने प्रथमच कोअर कमिटीमध्ये चर्चा होणार आहे. त्यासाठीही ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे..यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, शहराध्यक्ष धीरज घाटे, निवडणूक प्रमुख गणेश बीडकर यासह शहरातील सर्व आमदार, खासदार, पक्ष संघटनेतील महत्त्वाचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. ही बैठक एका मंगल कार्यालयामध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून भाजपमध्ये खडकवासला, वडगावशेरी, हडपसर, पुणे कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघातील माजी नगरसेवक व अन्य पदाधिकाऱ्यांचा प्रवेश होणार अशी चर्चा सुरु होती. पण हे प्रवेश थांबविण्यात आले होते. कोअर कमिटीच्या बैठकीत हे प्रवेश करण्यासंदर्भात चर्चा होणार आहे. पण भाजपमध्ये बाहेरच्यांना पक्ष प्रवेश देण्यावरून मतभेद आहेत, काही आमदारांचा त्यास तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे यावरून बैठकीत वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे..Indigo Flight Controversy: Nagpur हून Pune ला निघाले, Hyderabad ला पोहचले | Sakal News.४२ उमेदवारांची यादी तयारभाजपने महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढविण्याची तयारी केली आहे. यामध्ये भाजपचे सर्वात सुरक्षित प्रभाग आणि ज्यांची उमेदवारी ही जवळपास निश्चित आहे अशा ४२ जणांची यादी तयार केली आहे. यामध्ये कोथरूड, कसबा या दोन मतदारसंघासह सर्वच मतदारसंघातील काही उमेदवारांचा समावेश आहे. या ४२ जणांची यादी अंतिम करून ती प्रदेशाकडे पाठविण्याचाही निर्णय या बैठकीत होणे अपेक्षित आहे..आमदार, मंत्री नागपूरमध्येपुण्यात कोअर कमिटीची बैठक होत असताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार हेमंत रासने हे दोघे नागपूर येथे अधिवेशनासाठी पोचले आहेत. अन्य आमदारही बैठक संपल्यानंतर नागपूरला जाणार आहेत. पण त्यांना विमानाचे तिकीट रद्द केल्याचे कंपनीने कळविल्याने उद्या कसे जायचे असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.