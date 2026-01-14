पुणे

Pune Municipal Election : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी पोलिसांचा बंदोबस्त; १४ हजार जवानांचा खडा पहारा!

Election Security : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी १४ हजार पोलीस आणि ३ हजार होमगार्ड्सचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. आचारसंहिता काळात ६७ लाखांची रोकड आणि सव्वा कोटींची दारू जप्त करून पोलिसांनी कडक पावले उचलली आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महापालिका निवडणूक शांततापूर्ण, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पडावी, यासाठी शहर पोलिस आयुक्तालयाकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सुमारे १४ हजार पोलिसांचा कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. याशिवाय तीन हजार २५० होमगार्ड॒सची नेमणूक करण्यात आली आहे.

