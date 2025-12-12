पुणे

PMC Election : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी ३९४६ मतदान केंद्रांची तयारी; प्रत्येक ९०० मतदारांसाठी एक केंद्र

Pune Municipal Corporation Election : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी प्रत्येक ९०० मतदारांमागे एक मतदान केंद्र याप्रमाणे शहरात ३,९४६ मतदान केंद्रांची निर्मिती करण्यासाठी जागांचा शोध सुरू असून, आवश्यकतेनुसार तात्पुरत्या स्वरूपातील पत्र्याचे शेडही उभारले जाणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक ९०० मतदारांमागे एक मतदान केंद्र असणार आहेत. यानुसार संपूर्ण शहरात ३ हजार ९४६ मतदान केंद्रांची निर्मिती केली जात आहे. शाळा, शासकीय, निमशासकीय इमारती, सोसायट्यांमधील जागांचा शोध सुरु आहे. गरज पडल्यास पत्र्याच्या शेडमध्ये तात्पुरते मतदान केंद्र उभारण्यात येणार आहेत.

