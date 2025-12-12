PMC Election : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी ३९४६ मतदान केंद्रांची तयारी; प्रत्येक ९०० मतदारांसाठी एक केंद्र

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक ९०० मतदारांमागे एक मतदान केंद्र असणार आहेत. यानुसार संपूर्ण शहरात ३ हजार ९४६ मतदान केंद्रांची निर्मिती केली जात आहे. शाळा, शासकीय, निमशासकीय इमारती, सोसायट्यांमधील जागांचा शोध सुरु आहे. गरज पडल्यास पत्र्याच्या शेडमध्ये तात्पुरते मतदान केंद्र उभारण्यात येणार आहेत..पुणे महापालिकेची निवडणूक जानेवारी महिन्यात पार पडणार आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाची तयारी सुरु आहे. एका बाजूला मतदार याद्यांवर आलेल्या हरकतींची दखल घेऊन मतदार यादीत सुधारणा करणे, दुबार मतदार शोधून त्यांच्या नावापुढे खून करणे ही कामे सुरु आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला मतदान केंद्र निश्चित करण्याचेही काम सुरु आहे. मतदार यादी अंतिम झाल्यानंतर प्रशासनाला मतदान केंद्र आणि तेथील मतदार अशी यादी जाहीर करावी लागणार आहे. त्यामुळे ही दोन्ही कामे युद्धपातळीवर सुरु आहेत..महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत मतदान केंद्रांची संख्या निश्चित केली जात आहे. या निवडणुकीसाठी १ जुलै २०२५ पर्यंत नोंदणी केलेल्या मतदारांना पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार आहे. अशा मतदारांची संख्या ३५ लाख ५१ हजार ४६९ इतकी आहे. यामध्ये कसबा पेठ, शिवाजीनगर, कोथरूड, वडगाव शेरी, पुणे कॅन्टोन्मेंट, हडपसर, पर्वती, खडकवासला या शहरातील आठ विधानसभा मतदारसंघासह पुरंदर, शिरूर, भोर वेल्हा या ग्रामीण भागातील विधानसभा मतदार संघातील मतदारांचा पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समावेश आहे. त्यामुळे त्या भागातीलही नागरिक या निवडणुकीत मतदान करणार आहेत.निवडणूक आयोगाने एका मतदान केंद्रांवर ९०० मतदार असले पाहिजेत हे निश्चित केले आहे. त्यानुसार ३५ लाख ५१ हजार ४६९ मतदारांसाठी ३ हजार ९४६ मतदान केंद्रांची गरज आहे. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाकडून मतदान केंद्रांची जागा निश्चित करण्यासाठी जागा पाहणी सुरु आहे. पुढील दोन दिवसात मतदान केंद्रांची जागा निश्चित होणार आहेत. निवडणूक शाखेकडून याचा आढावा घेतला जात आहे..पत्र्याच्या शेडमध्ये मतदान केंद्रजवळपास ४ हजार मतदान केंद्रांची निर्मिती प्रशासनाला करावी लागणार आहे. त्यामुळे शहरातील शाळा, शासकीय व निमशासकीय इमारती येथे मतदान केंद्र असणार आहेतच, पण आवश्यकता भासल्यास सोसायट्यांचे हॉलमध्येही मतदान केंद्र उभे केले जाऊ शकतात. तरीही जागा कमी पडण्याची शक्यता असल्याने पत्र्याचे शेड उभारून मतदान केंद्राची निर्मिती केली जाईल. मतदारांना त्यांच्या घराजवळ व सोईचे मतदान केंद्र असले पाहिजे, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग यांना कोणतीही अडचण येऊ नये ही बाब लक्षात घेऊन मतदान केंद्रांची जागा निश्चित केली जात आहे..Nashik Crime : चारित्र्याच्या संशयातून रामकुंडावर श्राद्धविधींना मदत करणाऱ्या विवाहितेला पतीनं संपवलं; बुटाच्या लेसने आवळला गळा.‘‘महापालिका निवडणुकीसाठी प्रत्येक ९०० मतदारांमागे एक मतदान केंद्र असणार आहे. त्यासाठी जागा निश्चिती करण्यासाठी १५ क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्तांच्या मार्फत जागा पाहणी केली जात आहे. पुढील दोन दिवसात याचा सविस्तर अहवाल प्राप्त होईल.’’- अरविंद माळी, उपायुक्त, पुणे महापालिका.मतदान केंद्र व मतदार यादी जाहीर करण्याचा कार्यक्रमहरकतींची दखल घेऊन अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणे - १५ डिसेंबरमतदान केंद्राच्या ठिकाणांची यादी प्रसिद्ध करणे - २० डिसेंबरमतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करणे - २७ डिसेंबर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.