PMC Elections : मतदारांच्या पळवापळवीचा खटाटोप, पुणे महापालिका निवडणूक; माजी नगरसेवक लागले कामाला

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय मतदारयाद्या तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये शहरातील काही अनुभवी माजी नगरसेवकांनी मतदारांची पळवापळवी सुरू केली आहे. विरोधात जाणारे मतदान अन्य प्रभागांत आणि दुसऱ्या प्रभागांतील मतदान जे आपल्या बाजूने पडण्याची शक्यता आहे त्यांना स्वतःच्या प्रभागांत वळविण्यासाठी खटाटोप सुरू आहे. त्यासाठी प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरले जात आहे. प्रकार मध्यवर्ती पेठांसह उपनगरांमध्येही सुरू आहेत. मात्र, प्रशासनाने असा कोणताही प्रकार घडला नसल्याचा दावा केला आहे..राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागनिहाय मतदारयाद्यांची फोड करण्यासाठी कार्यक्रम जाहीर केला. पुणे महापालिकेला १४ ऑक्टोबर रोजी मतदारयादी सुपूर्त केली. या मतदारयादीची प्रभागनिहाय फोड करून प्रारूप मतदारयादी जाहीर करण्यासाठी १४ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. गेल्या २० दिवसांपासून १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर मतदारयाद्या तयार करण्याचे काम सुरू आहे..प्रभागरचना मनासारखी झाली नाही तरी मतदारयादी स्वतःच्या मनासारखी करून घेण्यासाठी माजी नगरसेवक, इच्छुक उमेदवारांचा खटाटोप सुरू आहे. यासाठी क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरील मुकादम, सहाय्यक आरोग्य निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक यांसह अन्य कर्मचाऱ्यांची मदत घेऊन प्रभागातील धोकादायक मतदार बाहेर काढणे आणि सोईच्या मतदारांची नावे प्रभागात समाविष्ट करण्याचे उद्योग सुरू आहेत. कात्रज, धनकवडी, बाणेर, बालेवाडी, कोंढवा, मंगळवार पेठ, कसबा पेठ, रविवार पेठे, चंदननगर, वडगाव शेरी, येरवडा या भागात असे प्रकार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दक्षिण पुण्यातील काही प्रभागांमध्ये भोर, वेल्हा, मुळशी या भागातील मतदारांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये निवडणुकीच्या निकाल बदलेल अशा पद्धतीने मतदारांच्या याद्यांची अदलाबदल करण्यात येत आहेत. काही भागांत हा प्रकार घडल्यानंतर माजी नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांकडे जाऊन तक्रारीही केल्याचे प्रकार घडले आहेत..Nashik Crime : भाजप नेत्याच्या समर्थकावर खंडणीचा दुसरा गुन्हा; 'श्रमिक सेना' पदाधिकारी भगवंत पाठक फरारी.मतदारांची संख्या लाखाच्या वर२०११ जनगणनेनुसार प्रभाग रचना केल्याने प्रभागातील लोकसंख्या ही लाखाच्या आत आहे; पण मतदारयाद्या या जुलै २०२५ पर्यंतची आहे. त्यामुळे बहुतांश सर्वच प्रभागांतील मतदारांची संख्या ही लाखाच्या वर गेली आहे. काही प्रभागांची संख्या तर पावणेदोन लाखाच्या वर गेली आहे. त्यामुळे मतदारांपर्यंत पोचताना उमेदवारांची धावपळ होणार आहे..महत्त्वाचे...पुणे महापालिकेची प्रभागरचना अंतिम४१ प्रभागांमधून १६५ नगरसेवक महापालिकेत निवडून दिले जाणार२०११च्या जनगणनेची लोकसंख्या आधार मानून प्रभागांची रचनामतदारांसाठी १ जुलै २०२५ पर्यंतची नोंदणी वैध१ जुलै रोजी शहरातील आठ विधानसभा मतदारसंघ तसेच शिरूर, पुरंदर आणि भोर-वेल्हा या तीन विधानसभा मतदारसंघांतील शहरी भागातील मतदारांचा समावेश निवडणुकीत केला आहे.प्रारूप मतदारयादी तयार करताना योग्य पद्धतीने काम केले आहे. मुकादम व अन्य कर्मचाऱ्यांचे लॉगइन काढून घेण्यात आले आहे. प्रारूप मतदार यादीवर हरकती असतील तर त्या नोंदविण्यासाठी नागरिकांना मुदत दिली जाणार आहे.- प्रसाद काटकर, उपायुक्त, निवडणूक शाखा.