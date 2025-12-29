पुणे

Pune Election: पुण्यात निवडणुकीचा नवा पॅटर्न; 'हे' तीन पक्ष एकत्रित निवडणूक लढवणार

Pune municipal corporation election: पुण्यात यापूर्वीदेखील अनोखा पॅटर्न बघायला मिळाला होता. प्रत्येक पक्ष आपले जास्त नगरसेवक निवडून आणण्यासाठी वाट्टेल ते प्रयत्न करताना दिसून येत आहे.
Pune Politics: महापालिका निवडणुकीत काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) यांच्यातील आघाडीवर आज (सोमवार) शिक्कामोर्तब झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष महाविकास आघाडीतून बाहेर पडल्यामुळे मसनेच्या रूपाने नवा पक्ष आघाडीत समाविष्ट झाला आहे. त्यामुळे पुणे शहरात एक नवा पॅटर्न या निवडणुकीत पाहायला मिळणार आहे.

