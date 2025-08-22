Pune corporation election: पुणे मनपा निवडणुकीसाठी प्रारुप प्रभाग रचना जाहीर; ४० वार्डांमध्ये चार सदस्य तर एक प्रभाग पाच सदस्यांचा

Pune Latest News: राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रस्तावित आहेत. लवकरच आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी प्रभाग रचना निश्चित करण्यात येत आहे. पुणे महापालिकेकडून प्रारुप आराखडा जाहीर करण्यात आलेला आहे. मनपा आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी याबाबतची माहिती दिली..आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी पणे महानगर पालिकेच्या हद्दीत एकूण ४१ प्रभाग असणार आहेत. यात ४० प्रभाग चार सदस्यीय तर एक प्रभाग पाच सदस्यीय असेल. महानगरपालिका क्षेत्राची एकूण लोकसंख्या २०११ चे जनगणनेनुसार ३४,८१,३५९ इतकी असून अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ४,६८,६३३ इतकी आहे व अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ४०,६८७ इतकी आहे. तसेच निवडून द्यावयाच्या महानगरपालिका सदस्यांची संख्या १६५ आहे..एकूण ४१ प्रभागांपैकी प्रभाग क्र. ३८ हा ५ सदस्यीय असून उर्वरित ४० प्रभाग ४ सदस्यीय आहेत. प्रारूप प्रभाग रचनेसंदर्भात नागरिकांच्या हरकती/सूचना दिनांक २२ ऑगस्ट २०२५ ते दि. ३ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत व दि. ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत पुणे मनपा भवन स्वागत कक्ष, पुणे मनपाची सर्व क्षेत्रीय कार्यालये व निवडणूक कार्यालय, स्वा.वि.दा. सावरकर भवन या ठिकाणी लेखी स्वरुपात स्वीकारण्यात येतील, असं आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.