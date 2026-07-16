पुणे

Pune Municipal Corporation: पुणे महापालिकेत धक्कादायक दावा! पदोन्नती नाकारण्यासाठी लाखोंची डील? कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ

PMC employees accused of promotion reversal deals: पुणे महापालिकेत पदोन्नती नाकारण्यामागे लाखो रुपयांच्या डीलचा आरोप; शेकडो पदे रिक्त, कर्मचाऱ्यांमध्ये संशयाचे वातावरण
pune municipal corporation
pune municipal corporationSakal
सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : पुणे महापालिकेत शेकडो कर्मचारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असताना काही कर्मचारी पदोन्नती घेतल्यानंतर काही महिन्यांतच ती नाकारून पुन्हा पूर्वीच्या पदावर जाण्याची मागणी करत आहेत. पदोन्नती मागे घेण्यासाठी (पदावनती) लाखो रुपयांची डील होत असल्याचा दावा महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे.

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