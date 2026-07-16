Pune Municipal Corporation: पुणे महापालिकेत धक्कादायक दावा! पदोन्नती नाकारण्यासाठी लाखोंची डील? कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ

पुणे : पुणे महापालिकेत शेकडो कर्मचारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असताना काही कर्मचारी पदोन्नती घेतल्यानंतर काही महिन्यांतच ती नाकारून पुन्हा पूर्वीच्या पदावर जाण्याची मागणी करत आहेत. पदोन्नती मागे घेण्यासाठी (पदावनती) लाखो रुपयांची डील होत असल्याचा दावा महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.महापालिकेत १६ हजार ३६९ मंजूर पदांपैकी ८ हजार ३२८ पदे भरलेली असून उर्वरित रिक्त आहेत. वर्ग तीन व चारमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ठरावीक सेवाकाळ पूर्ण झाल्यानंतर पदोन्नती दिली जाते. अनेक कर्मचारी वेळेवर पदोन्नती मिळावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करतात. ज्येष्ठता, शासनाचे नियम आणि न्यायालयीन आदेशांचा विचार करून पदोन्नती दिली जाते. मात्र प्रशासनाकडून निर्णयास विलंब होत असल्याने अनेक कर्मचारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेतच निवृत्त होतात. त्यामुळे आर्थिक नुकसानही सहन करावे लागते..काम झेपत नसल्याचा दावादुसरीकडे, पदोन्नती मिळाल्यानंतर काही कर्मचारी वरच्या पदावरील जबाबदाऱ्या झेपत नसल्याचे सांगून ती नाकारतात. कामाचा ताण, घराकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ मिळत नसणे किंवा आरोग्याची कारणे देत ते एका वर्षाच्या आत पूर्वीच्या पदावर जाण्याची विनंती करतात. प्रशासनाकडून असे प्रस्ताव मंजूर करून संबंधितांना पदोन्नतीच्या पदावरून कार्यमुक्त केले जाते..वर्ग तीन आणि चारमध्ये प्रमाण जास्तपदोन्नतीच्या प्रतीक्षायादीची मुदत एक वर्षाची असते. त्यामुळे एका वर्षाच्या आत पदोन्नती नाकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा जुन्या पदावर पाठविले जाते आणि प्रतीक्षायादीतील पुढील कर्मचाऱ्याला संधी मिळते. अशा प्रकारांचे प्रमाण वर्ग तीन आणि चारमध्ये अधिक असल्याचे सांगितले जाते..लाखो रुपयांची डीलपदोन्नतीनंतर पगार वाढत असतानाही काही कर्मचारी कमी वेतन स्वीकारून जुन्या पदावर जाण्यास तयार होतात. त्यासाठी लाखो रुपयांची डील होत असल्याचा दावा प्रशासकीय सूत्रांनी केला आहे. मात्र कागदोपत्री पदोन्नती नाकारण्याची कारणे वेगळी दाखविली जातात. पदोन्नती नाकारणारे कर्मचारी दोन वर्षांनंतर पुन्हा पदोन्नतीसाठी पात्र ठरत असल्याने त्यातून आर्थिक फायदा घेतला जात असल्याचीही चर्चा आहे..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.‘‘पदोन्नती घेतल्यानंतर एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्या पदावर काम करायची इच्छा नसेल तर ते पद नाकारून पुन्हा पूर्वीच्या पदावर ते जाऊ शकतात. त्यामध्ये अन्य काही प्रकार घडत असतील त्याबाबत प्रशासनाकडे माहिती उपलब्ध नाही.’’- प्रजित नायर, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.