Pune Ward Structure: पुणे महापालिकेची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर; राजकीय सोय बघून प्रभागांमध्ये बदल?

पुणे महापालिकेच्या निवडणुका या वेळेवर पार न पडल्याने मार्च २०२२ पासून प्रशासक राजवट सुरु आहे. आता मात्र लवकरच निवडणुका होऊन लोकनियुक्त लोकप्रतिनिती पालिकेचा कारभार करतील.
Pune Ward Structure: पुणे महापालिकेची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर; राजकीय सोय बघून प्रभागांमध्ये बदल?
​ ब्रिजमोहन पाटील
Pune Latest News: पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठीची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाली आहे. प्रारूप प्रभाग रचनेत काही ठिकाणी नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेण्यात आली आहे. तर काही ठिकाणी राजकीय सोय बघून प्रभागांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. ही प्रभाग रचना अंतिम झाल्याने इच्छुक उमेदवारांच्या नजरा आता आरक्षणाच्या सोडतीकडे लागलेल्या आहेत.

