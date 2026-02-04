पुणे

Pune Municipal Corporation : पुणे महापालिकेचा 'स्वच्छ पुणे विश्वास' उपक्रम; नियमभंग करणाऱ्यांवर ८५ हजारांचा दंड

Pune Municipal Corporation waste collection drive : विमाननगर परिसरात ‘स्वच्छ पुणे विश्वास’ उपक्रमांतर्गत कचरा वर्गीकरण न करणे व प्लास्टिक बंदी उल्लंघन केल्याप्रकरणी पुणे महापालिकेने १७० जणांवर कारवाई करत ८५ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला असून, शहरभर कारवाई कडक केली जाणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे महापालिकेने विमाननगरमध्ये कचरा संकलनासाठी ‘स्वच्छ पुणे विश्वास’ हा उपक्रम सुरु केला आहे. पण येथील व्यावसायिकांकडून कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणे, बंदी असलेल्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा सर्रास वापर करणे, अस्वच्छता निर्माण करणे यामुळे नागरिकांवर कारवाई करून आत्तापर्यंत सुमारे ८५ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. शहराच्या अन्य भागातही अशी कारवाई केली जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले आहे.

