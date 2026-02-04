Pune Municipal Corporation : पुणे महापालिकेचा 'स्वच्छ पुणे विश्वास' उपक्रम; नियमभंग करणाऱ्यांवर ८५ हजारांचा दंड

पुणे : पुणे महापालिकेने विमाननगरमध्ये कचरा संकलनासाठी ‘स्वच्छ पुणे विश्वास’ हा उपक्रम सुरु केला आहे. पण येथील व्यावसायिकांकडून कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणे, बंदी असलेल्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा सर्रास वापर करणे, अस्वच्छता निर्माण करणे यामुळे नागरिकांवर कारवाई करून आत्तापर्यंत सुमारे ८५ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. शहराच्या अन्य भागातही अशी कारवाई केली जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले आहे. .पुणे महापालिकेने नगरररस्ता-वडगाव शेरी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत घंटागाडीद्वारे कचरा संकलनाला सुरुवात केली आहे. हा प्रयोगिकतत्वावर उपक्रम सुरु केला आहे. यामध्ये स्वच्छ कर्मचाऱ्यांऐवजी वाहनांचा वापर कचरा संकलनासाठी केला जात आहे. पण हा उपक्रम राबवत असताना प्लॅस्टिक बंदीचे उल्लंघन आणि स्वच्छता नियमांची पायमल्ली होत असल्याच्या सातत्याने येणाऱ्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली. आरोग्य अधिकारी डॉ. साधना भांगरे, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक धनश्री जगदाळे, सचिन लडकत आदींनी ही कारवाई केली..महापालिकेच्या पथकाने केलेल्या तपासणी दरम्यान अनेक ठिकाणी ओला व सुका कचरा वेगळा न करता थेट एकत्रित स्वरूपात टाकण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले. प्लॅस्टिक बंदी लागू असतानाही सिंगल यूज प्लॅस्टिक पिशव्यांचा खुलेपणाने वापर सुरू असल्याचेही दिसून आले. या गंभीर नियमभंगामुळे संबंधित व्यावसायिकांवर तत्काळ दंडात्मक कारवाई करण्यात आली..Kolhapur Plastic Ban : प्लास्टिक बंदी उल्लंघन करणाऱ्यांवर आता दंडासह तीन महिन्यांचा कारावास होणार; महापालिका विशेष मोहिमेस सज्ज.महापालिकेच्या पथकाने व्यावसायिकांना स्पष्ट सूचना देत कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण करूनच विल्हेवाट लावणे, प्लॅस्टिक कॅरी बॅगचा वापर त्वरित बंद करणे आणि स्वच्छता नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे असे बजावले आहे.स्वच्छतेशी तडजोड करणाऱ्यांना यापुढे सूट दिली जाणार नाही. पर्यावरण संरक्षण आणि नागरिकांच्या आरोग्यासाठी अशा कारवाई यापुढे अधिक कडक केली जाईल, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले आहे..दरम्यान, क्षेत्रीय कार्यालयातर्फे कचरा वर्गीकरण न करणे यासाठी १० हजाराचा दंड वसूल केला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे याचा ४८ हजार रुपये, प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर करणे १० हजार रुपये, सार्वजनिक ठिकाणी लघवी करणे विरोधात १८ हजार ६०० रुपयांचा दंड केला आहे. अशा प्रकारे एकूण १७० जणांकडून ८५ हजार १०० रुपयांचा दंड वसूल केला असल्याचे धनश्री जगदाळे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.