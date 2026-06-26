पुणे

Pune Data Leak Scare: पुणे महापालिकेच्या हार्ड डिस्क चोरी प्रकरणात नागरिकांच्या माहिती गळतीची शक्यता; पतित पावन संघटनेची सखोल चौकशी व अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी

पुणे महापालिकेच्या हार्ड डिस्क चोरीमुळे लाखो नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह; पतित पावन संघटनेची सखोल चौकशी व अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी
Demand for investigation into hard disk theft at Pune Municipal Corporation

Demand for investigation into hard disk theft at Pune Municipal Corporation

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे महापालिकेच्या मिळकतकर विभागातील हार्ड डिस्क चोरी करून यातील लाखो पुणेकरांची माहिती विकल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी पतित पावन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दिनेश भिलारे यांनी केली आहे.

Loading content, please wait...
it company
pmc
iti courses
hard
Theft
Pune municipal accountability