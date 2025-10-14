पुणे

Pune Municipal Corporation: कर्मचारी चक्क हाजेरीविना; महापालिकेतील प्रकार, निविदा संपल्याने यंत्रणाच बंद

Pune News: पुणे महापालिकेचे मुख्य भवन असो की क्षेत्रीय कार्यालये... या ठिकाणी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची हजेरी घेण्यासाठी बसविण्यात आलेल्या यंत्रणेची निविदा संपल्याने गेल्या तीन महिन्यांपासून ‘आओ जाओ... घर तुम्हारा’ अशी अवस्था झाली आहे.
