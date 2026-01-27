Pune News : पुणे महापालिकेत पार्किंगचा गोंधळ; करदात्यांच्या वाहनांना बाहेरचा रस्ता

पुणे : पुणे महापालिका भवनात गाड्या लावण्यासाठी जागा नसल्याने उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याचा सर्वप्रथम फटका हा सामान्य नागरिकांना बसला आहे. करदात्या पुणेकरांच्या वाहनांना महापालिकेत प्रवेश दिला नाही आणि महापालिकेच्या चारीही बाजूला नो पार्किंग असल्याने त्यांनी गाड्या लावायच्या कुठे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महापालिकेत पार्किंगचा प्रश्न गंभीर होणार आहे हे दोन-तीन वर्षापूर्वीच लक्षात असतानाही त्यावर उपाय न केल्याने रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. .Pashan News :पादचारी रस्त्यावर, गाड्या पदपथावर; नागरिकांमध्ये नाराजी!.पुणे महापालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर महापालिकेत नगरसेवक आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांची वर्दळ वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यांच्या वाहनांसाठी नव्या इमारतीमधील पार्किंग राखीव ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे येथे लावणाऱ्या जाणाऱ्या सुमारे ३०० ते ४०० दुचाकींना जागा शिल्लक नाही. महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी महापालिकेच्या शेजारी जागा उपलब्ध करून दिली आहे. ती जागा कर्मचाऱ्यांसाठीही अपुरी पडत आहे. दुमजली पार्किंग कर्मचारी आणि नागरिकांसाठी अपुरे पडल्याने आज महापालिकेत वादाची स्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे नागरिकांनी थेट महापालिकेपुढील मुख्यरस्त्यावर नो पार्किंगमध्ये त्यांच्या गाड्या लावल्या..पुणे महापालिकेत शहरी गरीब कार्ड, विविध दाखले, बांधकाम, अतिक्रमण, आरोग्य, पाणी पुरवठा विभागात सुमारे एक हजार ते दीड हजार नागरिक कामासाठी येतात. त्यांच्यासाठी पार्किंगची व्यवस्था नसल्याने त्यांचीच कोंडी झाली. महापालिकेच्या सुरक्षा रक्षकांनी नागरिकांना थेट गेटवरूनच हाकलून दिले..‘‘महापालिकेत पार्किंगसाठी जागा अपुरी पडत असल्याने त्यासाठीचे नियोजन सुरु आहे. नागरिकांसाठी सध्या मुख्य इमारतीसमोरचे पार्किंग उपलब्ध आहे, पण ते अपुरे असल्याने तक्रारी येत आहे. त्यात आणखी सुधारणा करून पार्किंगसाठी जागा देण्याचा प्रयत्न करू.’’- राकेश वीटकर, सुरक्षा अधिकारी, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.