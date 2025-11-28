पुणे

PMC Exam Postponed : १६९ जागांसाठीची पुणे महापालिकेची ऑनलाइन परीक्षा स्थगित; नव्या तारखेची लवकरच घोषणा

PMC Junior Engineer Exam Postponed : पुणे महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदासाठी १ डिसेंबर रोजी होणारी ऑनलाइन परीक्षा अपरिहार्य कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंता(स्थापत्य)पदाच्या रिक्त जागांसाठी एक डिसेंबरला ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा होणार होती. मात्र, अपरिहार्य कारणामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. परीक्षा नेमकी केव्हा होणार? याबाबतची माहिती येत्या दोन-तीन दिवसांमध्ये महापालिका प्रशासनाकडून कळविली जाणार आहे.

