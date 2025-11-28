PMC Exam Postponed : १६९ जागांसाठीची पुणे महापालिकेची ऑनलाइन परीक्षा स्थगित; नव्या तारखेची लवकरच घोषणा

पुणे : महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंता(स्थापत्य)पदाच्या रिक्त जागांसाठी एक डिसेंबरला ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा होणार होती. मात्र, अपरिहार्य कारणामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. परीक्षा नेमकी केव्हा होणार? याबाबतची माहिती येत्या दोन-तीन दिवसांमध्ये महापालिका प्रशासनाकडून कळविली जाणार आहे. .पुणे महापालिकेत कनिष्ठ अभियंता पदाच्या १६९ जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने भरती प्रक्रियेस प्राधान्य दिले होते. दरम्यान, १६९ जागांसाठी सुमारे ४२ हजार अर्ज महापालिकेकडे आले होते. त्यामध्ये पुणे शहरातील साडेआठ हजार अर्ज असून छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, नागपूर, नाशिक, अमरावती, नांदेड, कोल्हापूर शहरांमधूनही अर्ज आले आहेत. २० शहरांमध्ये एक डिसेंबरला परीक्षा होणार होती. .Satara Crime: 'पाेलिसांनी म्हसवडला कोयता गॅंगची काढली धिंड'; ‘नायक नहीं खलनायक हू मैं’, हत्यारांसह व्हिडिओ व्हायरल...तर, दोन डिसेंबरला राज्यातील नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. संबंधित नगरपालिकांमधील कर्मचाऱ्यांनीही परीक्षेसाठी अर्ज केले आहेत. या कर्मचाऱ्यांनाही परीक्षा देता यावी, यासाठी परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी अर्जदारांकडून मागणी होत होती. त्यासंदर्भात अर्जदारांकडून महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांच्यापुढे आपले गाऱ्हाणे मांडले होते. त्यानुसार, कनिष्ठ अभियंता परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे..पुणे महापालिकेत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या १६९ जागांसाठी एक डिसेंबरला ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा घेतली जाणार होती. मात्र, काही अपरिहार्य कारणामुळे परीक्षा पुढे ढकलली आहे.- विजयकुमार थोरात, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.