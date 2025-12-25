Pune News : कोथरूडमध्ये कंत्राटी कामगारांची उपासमार! महिना संपला तरी पगार मिळेना; कंत्राटदाराची मनमानी?

कोथरूड : कोथरूड-बावधन क्षेत्रीय कार्यालयाकडे घनकचरा व्यवस्थापन खात्यात सार्वजनिक स्वच्छता, कचरा वाहतूक विभाग व अन्य सर्व खात्यांत कार्यरत ५९ कंत्राटी कामगारांचे नोव्हेबर महिन्याचे वेतन कंत्राटदाराने अद्यापपर्यंत न दिल्याने त्यांच्यासह कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. या कामगारांना तातडीने वेतन देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी पुणे महापालिका कामगार युनियन (मान्यता प्राप्त) यांनी महापालिका आयुक्त, उपायुक्त आदींच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे..कोथरूड-बावधन क्षेत्रीय कार्यालयात ३१९ कंत्राटी कामगार सफाई सेवक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांचे नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन मिळाले नसल्याचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये १८ डिसेंबरला प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर कंत्राटदाराने यातील काही कामगारांचे वेतन दिले. मात्र, अद्याप ५१ कामगारांना वेतन मिळालेले नाही. ‘त्यांना वेतन का दिले नाही’, याबाबतचा खुलासा कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांनी केलेला नाही, अशी माहिती कामगार युनियनचे सहसचिव वैजीनाथ गायकवाड यांनी दिली..पुणे महापालिका कामगार युनियन (मान्यता प्राप्त)चे कार्याध्यक्ष कॉ. मधुकर नरसिंगे यांनी सांगितले की, ‘सर्व क्षेत्रीय कार्यालयाकडे कंत्राटी कामगारांचे वेतन वेळेत अदा करण्यासंदर्भात प्रशासनाने वेळोवेळी कार्यालयीन परिपत्रक लेखी स्वरूपात दिले आहे. डिसेंबर महिना संपत आला तरी ठेकेदाराने कष्टकरी कामगारांना वेळेवर वेतन दिलेले नाही. ही कृती प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन करणे व कायद्याचा भंग होतो. यासंदर्भात संबंधित ठेकेदाराला त्वरित वेतन देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे.’.PMC Workers : झाडणकामाची होणार चौकशी,आयुक्तांचे आदेश; ‘सकाळ’च्या पाठपुराव्यानंतर प्रशासनाला जाग.कामावरून काढून टाकण्याची धमकीनाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर एक महिला कामगार म्हणाल्या की, ‘भर थंडीतदेखील काम करवून घेतले जाते. मात्र, त्याचा मोबदला वेळेवर मिळत नाही. पतीच्या उपचाऱ्यासाठी उधार पैसे घेतले होते. ते वेळेत परत करू न शकल्याने डबल व्याज द्यावे लागणार आहे. किराणा दुकानदार पैशांसाठी तगादा लावत आहेत. याबाबत विचारणा केल्यास कामावरून काढून टाकण्याची धमकी मिळते.’ कामगारांनी सांगितले की, ‘आतापर्यंत सर्व कामगारांना वेळेवर वेतन मिळत होते. आताच वेतन का मिळाले नाही.’.नेमक्या कोणत्या कारणामुळे वेतनास विलंब झाला आहे याबाबत माहिती मागवली आहे. लवकरच सर्वांना वेतन देण्याची व्यवस्था केली जाईल.- संतोष वारुळे, उपायुक्त, पुणे महापालिकामाझे हे पहिलेच काम आहे. मान्यतेपेक्षा जास्त कामगार असल्याचे दिसत आहे. मी कंत्राट घेतले त्या अगोदरपासून हे कामगार कामावर आहेत. माहिती घेऊन दोन दिवसांत सर्वांचे वेतन अदा केले जाईल. कोणावरही अन्याय होणार नाही.- विजय कांबळे, कंत्राटदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.