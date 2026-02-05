Pune News : सुंदर पुण्यासाठी ‘सहज परिवर्तन कक्ष’, आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पहिली बैठक संपन्न; दर महिन्याला आढावा घेतला जाणार

पुणे : पादचारी मार्ग दुरुस्त करणे, रस्ते स्वच्छता, अन्य शासकीय विभागांशी समन्वय ठेवून कामे करणे यातून २०२६ या वर्षात शहराचा कायापालट केला जाणार आहे. त्यासाठी ‘सहज परिवर्तन कक्षा’ची स्थापन करण्यात आली असून, त्याची पहिली बैठक आज (ता. ५) महापालिकेत पार पडली आहे. पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेच्या निमित्ताने सर्व शासकीय विभागांनी एकत्रित काम करुण पुण्यामध्ये मोठा बदल घडवला आहे. त्याच पद्धतीने पुढच्या एका वर्षात कामे केली जाणार आहेत असे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले..पुणे महापालिकेत शहरातील छोटे प्रश्न सोडविणे, शासकीय विभागांमध्ये समन्वय वाढवणे, रस्त्यांवरील खोदकाम थांबविणे, रस्ते चांगले करणे, शहर स्वच्छ आणि सुंदर करणे यावर जवळपास तीन तास बैठक झाली. यावेळी आयुक्त नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्यासह महापालिका, एमएसडीसीएल, पोलिस, बीएसएनएल आदी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते..आयुक्त राम म्हणाले, ‘‘२०२६ या नवीन वर्षात महापालिकेने छोट्या छोट्या गोष्टींमधून सहज परिवर्तन घडविण्याचा संकल्प केला आहे. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्यासह केंद्र व राज्य सरकारच्या अनेक विभागाचे अधिकारी सहभागी आहेत. प्रशासनाकडून समन्वयातून कामे करून घेण्यासाठी ‘सहज परिवर्तन कक्ष’ स्थापन केला आहे. दर महिन्याला या कक्षाची बैठक पार पडणार असून, महापालिकेकडून अन्य विभागाला येणाऱ्या अडचणी आणि अन्य विभागांकडून महापालिकेला अपेक्षित असलेले सहकार्य यावर या बैठकीत चर्चा केली जाईल. त्यावर निर्णय घेऊन कामे केली जातील..पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेच्या निमित्ताने शहरात ७५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते, पादचारी मार्ग यांची दुरुस्ती केली गेली. तेथे आता पुढचे पाच वर्ष खोदकाम केले जाणार नाही. उलट येत्या वर्षभरात सायकल मार्गावरील रस्त्याची दुसऱ्या बाजूचे डांबरीकरण, सुशोभीकरण केले जाणार आहे. रस्ता रुंदीकरण झाल्यानंतर तेथील रस्त्यातील विद्युत खांब, फिडर काढले जात नाहीत. त्यामुळे रस्त्याचा वापर व्यवस्थित होत नाही. या कामासाठी एमएसडीसीएलकडे निधी नसल्याने आगामी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाणार आहे. सुमारे अडीच लाख ते तीन लाख विद्युत खांब स्थलांतरित केले जाणार आहे. हे काम या कक्षाच्या माध्यमातून केले जाईल. आत्तापर्यंत शहरातील २ हजार चेंबरची झाकणे दुरुस्त केले जातील. पुढील वर्षभरात संपूर्ण शहरात ही कामे केली जातील.त्याचप्रमाणे रस्त्याची कामे करण्यासाठी भूसंपादन आवश्यक असून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून ही कामे वेगात पूर्ण केली जाणार आहेत. समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा झाला नाही म्हणून तेथील नागरिकांना सोई सुविधांपासून आपण वंचित ठेवू शकत नाही. त्यासाठी पीएमआरडीएला त्यासंदर्भातील कामे करण्यास सांगितले जाणार आहे, असे आयुक्त राम यांनी सांगितले..Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....हे विभाग या बैठकीत सहभागी सहज परिवर्तन कक्षाच्या पहिल्या बैठकीत पुणे महापालिका, जिल्हा प्रशासनासह, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि., महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लि., पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महामेट्रो, जलसंपदा विभाग, पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, वाहतूक पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग, बीएसएनएल, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ या विभागाचे प्रमुख अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते..‘‘शहरात हजारो कोटी रुपयांचे मोठे प्रकल्प होत राहतील. पण जे छोटे प्रश्न आहेत, देखभाल दुरुस्तीचे काम आहे ते नियमीत व व्यवस्थित झाले पाहिजे. त्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय आवश्यक असल्याने हा कक्ष स्थापन केला आहे. २०२६ च्या अखेरीपर्यंत शहरात चांगले बदल झालेले दिसतील.’’- नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका.‘‘पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेच्या निमित्ताने शासकीय यंत्रणा काय काम करू शकते हे दाखवून दिले. पुण्यात आत ७५ किलोमीटरचे रस्त्यांची कामे झाली आहेत. हे रस्ते चांगले राहिले पाहिजेतच, पण पुढच्या वर्षी होणाऱ्या स्पर्धेसाठी इतर रस्ते चांगले करण्यासंदर्भात आजची बैठक झाली आहे. दर महिन्याला आम्ही आढावा घेऊ. यंदाची सायकल स्पर्धा ४५० किलोमीटरची होती. पुढची स्पर्धा ९०० किलोमीटरची होईल.’’- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.