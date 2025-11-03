पुणे

Pune News : पुणे महापालिकेतर्फे आता ‘खड्डेमुक्त पुणे अभियान’ ॲप

पुणे शहरातील रस्त्यांना पडलेले खड्डे बुजविण्यासाठी महापालिकेने आणले ॲप.
Pune Municipal Corporation

Pune Municipal Corporation

sakal

​ ब्रिजमोहन पाटील
Updated on

पुणे - शहरातील रस्त्यांना पडलेले खड्डे बुजविण्यासाठी महापालिकेने ॲप आणले, अभियंत्यांना कडक शब्दात आदेश दिले तरीही खड्डे कायम आहेत. त्यानंतर आता रस्त्यांवरील खड्डे शोधून ते बुजविण्यासाठी पथ विभागाने क्षेत्रीय कार्यालयांमधील अभियंत्यांची विशेष पथके तयार केले आहे.

Loading content, please wait...
pune
Municipal Corporation
App
potholes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com