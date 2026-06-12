पुणे

Pune Municipal Corporation: पुणे महानगरपालिकेत प्रवेशासाठी निर्बंध; मंत्रालयाच्या धर्तीवर सुरक्षा व्यवस्थेत होणार मोठे बदल

Pune Civic Body to Introduce Mantralaya-Style Entry Rules After Bomb Threat: स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी शुक्रवारी याबाबत माहिती दिली. महापालिकेतील सुरक्षेचा आढावा घेताना सुरक्षा रक्षकांच्या ओळखपत्रांबाबतही अनेक त्रुटी निदर्शनास आल्या.
Security Rules

Security Rules

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Pune Latest News: महापालिकेच्या महापौर कार्यालयाला ई-मेलद्वारे बॉम्बस्फोटाची धमकी मिळाल्यानंतर महापालिकेतील सुरक्षा व्यवस्थेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाच्या धर्तीवर महापालिकेत येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. पुढील दहा दिवसांत त्याचा मसुदा समितीपुढे सादर केला जाणार आहे.

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Pune Municipal Corporation