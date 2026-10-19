Pune News: पुणे महापालिकेचा निष्काळजीपणा बेतला ज्येष्ठाच्या जिवावर; येरवड्यात रस्त्यावरील खड्ड्यात पडून मृत्यू

पुणे/विश्रांतवाडी : महापालिकेकडून येरवडा परिसरात सांडपाणी वाहिनी टाकण्यासाठी रस्त्यावर खोदलेल्या खोल खड्ड्यात पडल्याने प्रदीप लक्ष्मण परदेशी (वय ६९, रा. येरवडा) यांचा मृत्यू झाला. रस्त्याने निघालेल्या या ज्येष्ठ नागरिकास रिक्षाचा धक्का लागून पडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. याबाबत कुटुंबीयांकडून तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक युवराज नांद्रे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येरवड्यातील चित्रा चौक भागात महापालिकेकडून सांडपाणी वाहिनीचे काम सुरू आहे. एकच लेन सुरू असल्यामुळे रस्ता अरुंद झाला आहे. शनिवारी (ता. १७) दुपारी रस्त्यावरून पायी जात असताना त्यांना रिक्षाचा धक्का लागला. .त्यामुळे परदेशी यांचा तोल गेल्याने ते बॅरिकेड्ससह या खोल खड्ड्यात कोसळले. त्यांना स्थानिक नागरिकांनी तातडीने बाहेर काढून रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, गंभीर जखमी झाल्यामुळे उपचारादरम्यान रविवारी पहाटे त्यांचा मृत्यू झाला. घटनास्थळी सुरक्षेबाबत पुरेशा उपाययोजना केल्या नव्हत्या. .Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...खड्ड्याभोवती निकृष्ट दर्जाचे तात्पुरते बॅरिकेड्स लावल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. दरम्यान, ‘‘प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे ज्येष्ठ नागरिकाचा बळी गेला असून, संबंधित ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा,’’ अशी मागणी नगरसेवक अविनाश साळवे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.