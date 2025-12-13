पुणे

Pune Health : कर्करोग निदानासाठी पुणेकरांना मोठा दिलासा; महापालिकेचे पेट स्कॅन सेंटर सुरू; खासगी रुग्णालयांपेक्षा निम्म्या खर्चात!

PMC Cancer Diagnosis Centre : कर्करोगाच्या महागड्या तपासण्यांपासून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पुणे महापालिकेने पेट स्कॅन सेंटर सुरू केले आहे. खासगी रुग्णालयांपेक्षा निम्म्या खर्चात ही सुविधा उपलब्ध होणार असून, शहरातील आरोग्य सेवेसाठी हा ऐतिहासिक टप्पा ठरणार आहे.
पुणे : कर्करोगाचे उपचार करताना मोठ्या खर्चामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडून जाते. पण या आजाराचे निदान कमी खर्चात करण्यासाठी महापालिकेची पेट स्कॅनची सुविधा प्रथमच शहरात उपलब्ध होणार आहे. त्याचे उद्‍घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सोमवारी (ता.१५) होणार आहे. या केंद्राला दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांचे नाव देण्यात आले आहे.

