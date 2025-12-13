Pune Health : कर्करोग निदानासाठी पुणेकरांना मोठा दिलासा; महापालिकेचे पेट स्कॅन सेंटर सुरू; खासगी रुग्णालयांपेक्षा निम्म्या खर्चात!

पुणे : कर्करोगाचे उपचार करताना मोठ्या खर्चामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडून जाते. पण या आजाराचे निदान कमी खर्चात करण्यासाठी महापालिकेची पेट स्कॅनची सुविधा प्रथमच शहरात उपलब्ध होणार आहे. त्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सोमवारी (ता.१५) होणार आहे. या केंद्राला दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांचे नाव देण्यात आले आहे..पुणे शहरात खासगी रुग्णालयांमध्ये पेट स्कॅन सुविधा उपलब्ध आहे. कर्करोग शहरातील कोणत्या भागात किती पसरला आहे याचे निदान पेट स्कॅनमधून होते. त्याच्या वेगवेगळ्या टेस्ट असून, त्यासाठी खासगी रुग्णालयात २० हजारपासून २५ हजारापर्यंत एकावेळी खर्च येतो. ही सुविधा महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध नव्हती. शहरातील नागरिकांची गरज ओळखून पेट स्कॅन केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. .Nashik Pune Railway : नाशिक-पुणे रेल्वे संगमनेर मार्गेच करा! शिवनेरीचे ऐतिहासिक महत्त्व वाढणार; आमदार सत्यजित तांबे यांची अधिवेशनात आग्रही मागणी.त्यासाठी भाजपचे शहराध्यक्ष यांनी सभागृहनेते असताना याची संकल्पना मांडून पाठपुरावा सुरु केला होता. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात यासाठी आठ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. महापालिकेच्या माध्यमातून सुरू होत असलेला देशातील अशा स्वरूपाचा हा पहिलाच प्रकल्प ठरणार आहे. सणस मैदानासमोरील हिराबाग कोठी येथे हे सेंटर उभारण्यात आले आहे, तेथे १२ हजार रुपयात पेट स्कॅनसाठी खर्च होणार आहे, खासगी रुग्णालयापेक्षा कमी शुल्क आकारले जाणार आहे, असे धीरज घाटे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.