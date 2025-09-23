Pune News: तळजाई पठारावर रुग्णालयाचा प्रस्ताव; महापालिका स्वतः चालवणार की पुन्हा ठेकेदारांना देणार, यावर प्रश्नचिन्ह

पुणे : पुणेकरांच्या कररूपात जमा झालेल्या कोट्यवधी रुपयांतून बांधलेली रुग्णालये स्वतः न चालवता ठेकेदारांना देण्याचा पायंडा पाडणाऱ्या महापालिकेने आणखी एक नवे रुग्णालय बांधण्याचा घाट घातला आहे. आरोग्य विभागाकडून तळजाई पठार येथे ३०० खाटांची क्षमता असलेले नवे रुग्णालय बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे हे नवीन रुग्णालय स्वतः चालवणार की ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी चालवायला देणार? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून शहराच्या विविध भागांत रुग्णालये उभारली. मात्र, त्यापैकी १६ प्रकारच्या सेवा आज पूर्णतः किंवा अंशतः खासगी संस्थांकडे चालवायला दिल्या आहेत. ही परिस्थिती असूनही महापालिका नवीन रुग्णालय उभारण्याच्या तयारीत आहे. तळजाई पठारावरील प्रस्तावित रुग्णालयासाठी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात एक कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. .त्यामध्ये परिसरातील गोरगरीब रुग्णांसाठी प्रसूती व मुलांसाठी रुग्णालय उभारण्यात येणार असल्याचे पत्र आरोग्य विभागाने महापालिकेच्या भवन विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांना लिहिले आहे. या रुग्णालयासाठी अंदाजपत्रक तयार करणे किंवा वास्तुविशारदाकडून त्याचा आराखडा तयार करावा, असे या पत्रात नमूद केले आहे..याबाबत, सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून त्यावर आक्षेप घेतला आहे. तळजाई येथील नवे रुग्णालय हेही भविष्यात खासगी संस्थांकडे सोपवले जाऊन त्यांचा धंदा करण्याचा डाव आहे. त्यामुळे अशा भांडवली गुंतवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी आणि त्या समितीच्या संमतीशिवाय नवे प्रकल्प हाती घेऊ नयेत, अशी मागणी वेलणकर यांनी आयुक्तांकडे केली आहे..महापालिकेची रुग्णालये व खासगी संस्थांना दिलेला तपशीलकमला नेहरू रुग्णालय, मंगळवार पेठ : कॅथलॅब (दुसरा मजला), रक्ततपासणी प्रयोगशाळा व निदान सेवा (तळ मजला), अतिदक्षता विभाग (पहिला मजला), रक्तपेढी (तळ मजला)कै. जयाबाई सुतार दवाखाना, कोथरूड : रक्ततपासणी प्रयोगशाळा व निदान सेवा (तळ मजला)शिवशंकर पोटे दवाखाना, सहकारनगर : एम.आर.आय. व निदान सेवा (तळ मजला)बोपोडी : नेत्ररोगविषयक तपासणी व उपचार या सुविधा (पूर्ण इमारत)कै. सुभद्रा प्रभाकर बराटे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल, वारजे : जनरल आणि मॅटर्निटी हॉस्पिटल (पूर्ण इमारत)कै. माणिकचंद नारायणदास दुगड हॉस्पिटल, बालाजीनगर : (पूर्ण इमारत)स्व. राजीव गांधी रुग्णालय, येरवडा : प्रयोगशाळा व निदान सेवा, डायलिसिस (तळ व पहिला मजला)दशरथ भानगिरे रुग्णालय, महंमदवाडी : (पूर्ण इमारत)कै. चंदुमामा सोनवणे हॉस्पिटल, भवानी पेठ : डायलिसिस (तळ मजला)द्रौपदाबाई खेडेकर दवाखाना, बोपोडी : डायलिसिस (दुसरा मजला)११. कै. मीनाताई ठाकरे दवाखाना, कोंढवा : डायलिसिस (दुसरा मजला)कै. नामदेव शिवरकर पहिला दवाखाना, वानवडी :डायलिसिस (पहिला मजला).Chh. Sambhajinagar News: नर्सने रुग्णालयातच संपवले जीवन; घातपाताचा संशय? बाथरूममध्ये स्वतःच लावले इंजेक्शन अन्...हे रुग्णालय महापालिका बांधणार नाही. ते बांधायला किती खर्च येईल, याची माहिती एक स्थानिक व्यक्ती महापालिकेकडे अनेक वर्षांपासून मागत होती. म्हणून याचा आराखडा तयार करण्याची तसेच त्याचा खर्च किती येईल, याचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी हा प्रस्ताव आम्ही भवन विभागाकडे पाठवला आहे. त्याला येणारा खर्च हा संबंधित व्यक्ती राज्य शासनाकडूनच मंजूर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितल्याने भवन विभागाला हा प्रस्ताव दिला आहे.- डॉ. नीना बोराडे, आरोग्यप्रमुख, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.