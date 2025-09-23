Pune News: तळजाई पठारावर रुग्णालयाचा प्रस्ताव; महापालिका स्वतः चालवणार की पुन्हा ठेकेदारांना देणार, यावर प्रश्नचिन्ह

पुणे

Pune Municipal Corporation: तळजाई पठारावर ३०० खाटांचे नवीन रुग्णालय उभारण्याचा प्रस्ताव महापालिकेकडे आला आहे. नागरिक आणि मंचांनी महापालिकेवर खासगी संस्थांकडे चालवण्याच्या धोरणाविरुद्ध प्रश्न उपस्थित केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणेकरांच्‍या कररूपात जमा झालेल्‍या कोट्यवधी रुपयांतून बांधलेली रुग्‍णालये स्‍वतः न चालवता ठेकेदारांना देण्‍याचा पायंडा पाडणाऱ्या महापालिकेने आणखी एक नवे रुग्‍णालय बांधण्‍याचा घाट घातला आहे. आरोग्‍य विभागाकडून तळजाई पठार येथे ३०० खाटांची क्षमता असलेले नवे रुग्‍णालय बांधण्‍याचा प्रस्ताव आहे. त्‍यामुळे हे नवीन रुग्‍णालय स्‍वतः चालवणार की ठेकेदारांच्‍या फायद्यासाठी चालवायला देणार? असाही प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

